Need for Speed Unbound tem gameplay e novos efeitos revelados em vídeo

Need for Speed Unbound teve um pequeno clipe de gameplay revelado através de uma postagem na conta oficial do jogo no Twitter , mostrando ainda efeitos personalizáveis que podem ser aplicados aos carros. O game, que marca o retorno da desenvolvedora Criterion, permitirá aos usuários optarem por uma estética mais vibrante no visual dos carros, com fumaça com traços de desenho, entre outros aspectos.

Vale lembrar que a opção também poderá ser desligada. Need for Speed Unbound será lançado em 2 de dezembro para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PC pelas lojas digitais Steam, Epic Games Store e Origin, com suporte a crossplay.

1 de 1 Need for Speed Unbound mostra efeitos personalizáveis nas corridas, os quais podem ser desligados de acordo com a preferência do jogador — Foto: Reprodução/Epic Games Store Need for Speed Unbound mostra efeitos personalizáveis nas corridas, os quais podem ser desligados de acordo com a preferência do jogador — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Os efeitos que se assemelham a grafites estavam presentes no trailer de revelação de Need for Speed Unbound, mas agora é possível ver um menu em que o usuário pode escolher e personalizar aqueles que aparecerão durante as corridas. Entre algumas das opções há diferentes tipos de fumaça de pneus para as curvas, explosões para o uso de nitro e até mesmo asas que surgem nas laterais do carro durante longos saltos. A arte e personalização visual das corridas será uma grande parte do game, que terá também personagens que parecem saídos de uma animação.

Em uma resposta logo abaixo da postagem original a produtora explica que jogadores que não tiverem interesse nos efeitos poderão desligá-los em uma opção. Usuários que quiserem uma experiência mais realista não precisarão sequer colocar efeitos em seus carros: basta tratá-los como qualquer outra parte não alterada no veículo.