Need for Speed Unbound traz novo visual para PS5, Xbox e PC em dezembro

Need for Speed Unbound foi revelado oficialmente pela Electronic Arts com seu primeiro trailer, trazendo um visual que mescla uma estética de animação e artes de grafite. O game promete trazer um novo mundo aberto com Lakeshore, um retorno às origens das corridas de rua da franquia, contando também com o retorno da Criterion, desenvolvedora conhecida pela série Burnout. Need for Speed Unbound será lançado em 2 de dezembro para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S e PC, contando com crossplay. Usuários que comprarem o game na pré-venda poderão começar a jogar 3 dias antes.

2 de 2 Need for Speed Unbound traz um novo estilo visual, grafite e outras novidades para o PS5, Xbox Series X/S e PC — Foto: Reprodução/EA Need for Speed Unbound traz um novo estilo visual, grafite e outras novidades para o PS5, Xbox Series X/S e PC — Foto: Reprodução/EA

👉 Qual o melhor game de corrida para celular? Opine no Fórum do TechTudo

Em desenvolvimento desde 2020, o novo game da franquia será sobre ditar tendências e se rebelar, com uma campanha single-player, modos offline e multiplayer online entre diferentes plataformas, mas sem cross-progression. O game contará também com participação do rapper A$AP Rocky que terá seu próprio modo de jogo chamado Takeover Scene, onde ele trabalhará junto ao jogador para conquistar partes de Lakeshore. O foco no grafite se estenderá também para a gameplay, com efeitos durante os nitros dados como recompensa por dirigir bem. A$AP Rocky também terá uma nova música no game, chamada "Sh*ttin Me".

A campanha terá uma história sobre dois amigos que se separaram após um assalto a uma loja de peças automotivas de uma família. Jogadores terão que se preparar através de uma jornada pelas ruas para tentar recuperar um carro sem preço em uma grande disputa. A estrutura do modo também está diferente, sendo necessário pagar para participar de corridas e então recuperar seu dinheiro com a vitória. Cada corrida aumenta o "Heat", até que a polícia pode vir atrás do usuário e apreender seus fundos. Durante as perseguições, os veículos policiais terão certas desvantagens que poderão ser exploradas para tirá-los de circulação.

O jogo utiliza a engine Frostbite da Electronic Arts para oferecer visuais em alta resolução 4K a uma taxa de quadros de 60 fps. A física do game também irá operar a uma taxa de quadros alta para que jogadores sintam o controle e as nuances dos menores movimentos do carro, segundo o diretor criativo do jogo, Kieran Crimmins.

No modo multiplayer a experiência promete ser mais relaxada, permitindo encontrar amigos e simplesmente andar pelo mundo aberto sem muito compromisso enquanto sugerem eventos de corrida. O game receberá conteúdo após o lançamento, mas a distribuidora Electronic Arts não detalhou se Need for Speed Unbound será um "Jogo como serviço", com a possibilidade de um passe de batalha.