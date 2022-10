Netflix lança função para transferir perfil e levar dados para outra conta

📝 Como acessar a Netflix Games ? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

A funcionalidade pode ser interessante para quem usa a conta de algum familiar ou amigo, já que você consegue levar todos os anos de histórico de uso, sem perder onde parou naquela série favorita. Para saber se a funcionalidade de migração entre contas já está disponível na assinatura, é necessário ficar atento ao email. Isso porque a Netflix enviará uma notificação quando o recurso for liberado. É normal que as novas funções demorem um pouco para chegar em todos os perfis — já que o update é liberado aos poucos.

Segundo a Netflix, o uso é bem simples. Para começar, basta acessar o ícone de perfil, localizado no menu do topo da página inicial. Em seguida, selecione “Transferir perfil”. Depois, é só seguir as instruções. Será necessário adicionar o login com senha da nova assinatura. É possível desativar a transferência de perfil quando preferir, também com ações nas configurações da conta.