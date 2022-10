Netflix revela preço do plano mais barato e com anúncios no Brasil; veja

A Netflix revelou, nesta quinta-feira (13), o preço do seu plano mais barato e com exibição de anúncios no Brasil. A nova assinatura com publicidade custará R$18,90 por mês e será lançada oficialmente às 13h de 3 de novembro. O valor representa uma redução de 27% em relação ao plano básico sem anúncios, que custa R$ 25,90. Mesmo assim, o preço da assinatura da Netflix permanece mais caro do que o de seus principais concorrentes, como Amazon Prime Video (R$ 14,90) e AppleTV+ ( R$ 9,90).

O plano econômico do serviço de streaming estará disponível em mais 11 países além do Brasil: Alemanha, Canadá, Austrália, Espanha, Coreia, Estados Unidos, Japão, França, Reino Unido, Itália e México. A novidade não impacta os atuais planos e assinantes da plataforma. A empresa já havia anunciado que lançaria um plano mais barato e com anúncios em abril. Segundo o streaming, a ideia é aprimorar a nova experiência e levá-la para mais países.

O que muda

O plano básico com anúncios tem os mesmos recursos do plano básico normal, e também fornece a possibilidade de cancelamento ou alteração da assinatura a qualquer hora. A diferença é que, na modalidade mais barata, a qualidade de vídeo será de até 720p (HD) e haverá uma média de 4 a 5 minutos de anúncios por hora. As propagandas serão exibids antes e durante os filmes e séries, e terão 15 ou 30 segundos.

Além disso alguns filmes e séries não estarão disponíveis no catálogo devido a restrições de licenciamento, mas a Netflix diz "já estar trabalhando" nessa questão. Também não haverá a possibilidade de fazer download das obras.

Para os anunciantes, a Netflix afirmou que eles poderão evitar que os anúncios apareçam em conteúdos que não têm ligação com a marca, como cenas de violência, sexo ou nudez. A plataforma divulgou ainda que, a partir do primeiro trimestre de 2023, irá iniciar uma parceria com as ferramentas de verificação DoubleVerify e a Integral Ad Science para checar a visibilidade e a validez do tráfego dos anúncios.

