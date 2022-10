Nioh 2, Lego Harry Potter e Heavenly Bodies chegam à PS Plus em novembro

Nioh 2 , Lego Harry Potter Collection e Heavenly Bodies são os games da PlayStation Plus para o mês de novembro. O anúncio foi feito nesta quarta feira (26) pela Sony, diretamente no blog oficial da PlayStation. Os games poderão ser adicionados à biblioteca a partir do dia 1º de novembro de forma gratuita para quem assina os planos PS Plus Extra, Deluxe ou Essential. Nesse mês, o destaque fica por conta de Nioh 2, game considerado “triplo A” de ação em terceira pessoa, ambientado no Japão feudal com elementos sobrenaturais e combate desafiador. O título foi lançado originalmente em março de 2020.

Vale lembrar que os títulos anteriores, Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot, ficam disponíveis até o dia 31 de outubro para download. Caso o jogador os resgate, os títulos podem ser jogados enquanto o usuário for assinante. Contudo, caso não os adicione à biblioteca até a nova leva de games, a oportunidade estará perdida. Veja, a seguir, mais detalhes sobre os jogos.

2 de 5 Novos jogos da PS Plus chegam em 1 de novembro e incluem Nioh 2 — Foto: Divulgação/Sony Novos jogos da PS Plus chegam em 1 de novembro e incluem Nioh 2 — Foto: Divulgação/Sony

👉 Preciso ter a PS Plus assinada para jogar offline? Veja no Fórum TechTudo

Nioh 2 – PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5)

Em Nioh 2, o jogador cria um personagem original para lidar com hordas de monstros e demônios no Japão do Período Sengoku, dominado por guerras. O título tem gráficos que se destacam pela qualidade e combates com alta dificuldade – o game é inspirado, inclusive, por jogos como Dark Souls e Bloodborne. Vale destacar que a versão que será disponibilizada para download gratuito não é a “Complete Edition”, que contém vários DLC e outros itens extras, mas sim a edição “base”, contendo apenas a aventura principal do jogo de RPG de ação.

3 de 5 Nioh 2 é RPG de ação com alta dificuldade que se inspira nas sagas souls like — Foto: Divulgação/Koei Tecmo Nioh 2 é RPG de ação com alta dificuldade que se inspira nas sagas souls like — Foto: Divulgação/Koei Tecmo

Lego Harry Potter Collection – PlayStation 4 (PS4)

Lego Harry Potter Collection é um título do PlayStation 4 (PS4), mas que também roda no PlayStation 4 (PS5) via retrocompatibilidade. Este é um jogo bem chamativo para fãs do universo do bruxo mais famoso dos cinemas, já que reúne todos os games Lego Harry Potter em um único pacote, contendo todos os sete anos de histórias com Harry, Hermione e outros personagens marcantes. O jogo conta com modo multiplayer e é indicado para todas as idades.

4 de 5 LEGO Harry Potter Collection reúne vários jogos em um — Foto: Divulgação/Warner LEGO Harry Potter Collection reúne vários jogos em um — Foto: Divulgação/Warner

Heavenly Bodies – PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5)

Heavenly Bodies brinca com conceitos de gravidade, com simulação espacial que mexe com física e outros elementos naturais. O jogador precisa mover seu astronauta, membro por membro, para poder escapar de perigos e voltar para a estação espacial. É um jogo desafiador que pode ser aproveitado sozinho ou de forma cooperativa com um amigo no segundo controle.

5 de 5 Heavenly Bodies tem simulação de física divertida — Foto: Divulgação/ 2pt Interactive Heavenly Bodies tem simulação de física divertida — Foto: Divulgação/ 2pt Interactive