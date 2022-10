No More Heroes 3: veja história, gameplay e requisitos do jogo de ação

No More Heroes 3 traz ação frenética com uma espada laser, golpes especiais com a Death Glove e movimentos de luta livre — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

A jogabilidade de ação frenética e violenta com elementos Hack and Slash de No More Heroes retorna no terceiro game, com golpes velozes de espada laser e movimentos de luta livre que podem ser desferidos em inimigos atordoados. A luva Death Glove, introduzida no game anterior, Travis Strikes Again: No More Heroes, também retorna com uma série de golpes especiais que podem ser ativados por chips e possuem um tempo de recarga. Munido com esse arsenal, o assassino terá que enfrentar batalhas de chefe criativas que misturam ação e, às vezes, um humor baseado na quebra de expectativas.