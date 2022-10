Nokia lança aparelho que transforma TVs em smart; conheça o Stick 800

A Nokia anunciou, na terça-feira (18), o lançamento do Stick 800, dispositivo que permite transformar qualquer TV com HDMI em smart. Com o acessório, é possível reproduzir filmes, séries e músicas de streaming usando o Wi-Fi de casa e o celular. O aparelho é integrado com sistema Android TV, oferece suporte para resolução Full HD (1080p) e compete com modelos já conhecidos pelo público, como o Chromecast.