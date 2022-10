Notebook gamer: o que é importante olhar antes de comprar?

Para escolher com segurança seu novo notebook gamer , você precisa ter atenção com algumas especificações e componentes, para que o computador atenda todas as suas necessidades. Antes de fazer sua compra, veja as dicas do Submarino, para que seus jogos rodem lisos e você melhore seu level com a galera.

Existe notebook gamer barato?

Antes de mais nada, vamos responder a essa dúvida dos gamers: existe notebook gamer barato?

A resposta é: depende. Alguns equipamentos de configurações consideradas intermediárias conseguem rodar títulos competitivos que exigem menos processamento gráfico, como Valorant e PUBG (leia mais sobre os requisitos dos games abaixo).

Mas são computadores intermediários, que precisam ter processadores Intel Core i3 ou AMD Ryzen 3 e, pelo menos, 6 GB de memória RAM, e desejável placa de vídeo dedicada.

Os notebooks mais baratos ou de entrada, equipados com processadores Atom, Celeron G5000 e G6000 da Intel, AMD Athlon ou Radeon da série 3000, são destinados a atividades básicas, como Internet, texto, e-mails e assistir a vídeos. Esses não vão atender os jogadores, nem quem trabalha em uma rotina multitarefa.

Como escolher um notebook gamer?

De forma geral, uma boa configuração de notebook gamer exige um ótimo processador de geração recente, boa quantidade de memória RAM e armazenamento, uma placa de vídeo de qualidade, tela com alta resolução e uma boa arquitetura de construção e resfriamento.

E para jogar, um notebook é a escolha mais versátil, pois pode integrar seu setup em casa, junto com monitor, mouse e teclado, funcionando como máquina de mesa ou segunda tela; mas você ainda tem um computador para levar para o trabalho, faculdade ou outros compromissos - mesmo que os laptop gamers sejam mais pesados do que outros modelos.

Já um desktop é a opção mais prática para quem pretende investir, futuramente, na personalização e na atualização da máquina. Em geral, o consumidor encontra PCs gamers em gabinete com maior performance.

Falando de processadores em notebooks, o consumidor deve encontrar opções gamers interessantes com processadores Intel Core i5 e i7 de 12ª geração, com maior desempenho, ou com chips de 11ª geração, como alternativa de menor custo.

Isso porque a Intel acaba de apresentar a linha de 13ª geração, que ainda está chegando ao mercado. Notebooks com processadores Intel de 13ª geração, com certeza, serão modelos premium e de melhor performance.

Da mesma forma, a AMD acaba de lançar os processadores Ryzen 3, 5 e 7 da série 7000, então, notebooks equipados com chips das séries 5000 e 6000 devem ter preço mais acessível com desempenho satisfatório.

Tanto Intel Core i9 como AMD Ryzen 9 costumam ser mais recomendados para desktops, pois exigem mais energia e também esquentam mais.

Os sites da Intel e da AMD apresentam comparativos entre os modelos de processadores. Vale a pena anotar o número do componente e fazer uma checagem.

Importante dizer que os processadores mais recentes e com mais núcleos são as melhores escolhas, porque os sistemas operacionais, os games e os aplicativos estão sendo desenvolvidos para tirar proveito desse tipo de construção.

O clock desses chips costuma ser maior do que as versões anteriores, assim como a quantidade de núcleos: há opções de quatro, seis ou oito núcleos. E quanto maior a velocidade do processador, melhor será o desempenho do notebook com múltiplos aplicativos abertos ou para tarefas mais exigentes.

Depois de selecionar alguns notebooks pelos processadores, avalie as outras especificações:

Falando em memória RAM, quanto maior o número, melhor. Hoje, diversos games pedem, no mínimo, 6 GB de RAM. E se for em Dual-channel, melhor ainda: isso ajuda a melhorar a performance e até a taxa de quadros por segundo (frames per second ou FPS) nos jogos.

No armazenamento, a melhor opção é o drive SSD, formato mais moderno e ágil do que o Hard Disk Drive, ou disco rígido. A principal vantagem do SSD é a velocidade em guardar e acessar arquivos em sua memória Flash.

Sobre a tela, deixe de lado qualquer opção com display HD e escolha notebook com resolução Full HD, no mínimo. Você também vai encontrar modelos com bom custo-benefício e tela Quad HD 2K de altíssima qualidade.

Já os notebooks 4K ainda são bem mais caros e só valem o investimento se você já tiver um setup com monitor 4K, com a certeza de que a placa de vídeo vai dar conta de trabalhar com a tela externa.

As placas gráficas de última geração prometem resultados mais realistas e combinação de inteligência artificial para imagens mais fluidas e vibrantes, além de jogos com taxas de frames mais altas. De toda forma, nos notebooks, a GPU é escolhida para trabalhar em perfeita sincronia com o processador e, dificilmente, pode ser substituída.

Não deixe de conferir também se os modelos escolhidos possuem uma construção apropriada para a saída do calor dos componentes e um sistema de controle dos recursos gráficos, priorizando o desempenho, o uso médio ou a refrigeração. Muitas marcas contam com interface para esse controle, o que pode determinar também o consumo de energia do computador, para não criar surpresas na conta de luz.

Principais requisitos de jogos atuais

Checar os requisitos mínimos e recomendados dos jogos é uma boa maneira de entender se um notebook ou PC gamer tem configuração suficiente para o que você precisa. Veja alguns exemplos:

Para jogar Overwatch 2, que acaba de sair, o jogador precisa de um PC com Windows, processador Intel Core i7 ou AMD Ryzen 5, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD R9 380 e 6 GB de memória RAM.

Para jogar Fortnite, os requisitos recomendados são processador Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5, placa de vídeo Nvidia GTX 960, AMD R9 280 ou GPU DX11, VRAM (memória da placa de vídeo) de 2 GB e 8 GB de memória RAM.

Para jogar Valorant, os requisitos recomendados para 60 quadros por segundo (FPS) são processador Intel Core i3 ou AMD Ryzen 3, placa de vídeo GeForce GT 730, VRAM de 1 GB e 4 GB de memória RAM. Para jogar de forma competitiva, o jogo já pede chip Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5, placa de vídeo GTX 1050 Ti, VRAM de 1 GB e 4 GB de RAM.

Call of Duty: Warzone recomenda ter processador Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 970, GTX 1660, Radeon R9 390 ou AMD RX 580 e 12 GB de memória RAM.

Para se aventurar pelas estradas do México, o jogador que quer rodar Forza Horizon 5 em uma experiência mais bonita precisa ter chip AMD Ryzen 5 ou Intel i5, placa de vídeo Radeon RX 590 ou NVIDIA GTX 1070, VRAM de 8 GB e 16 GB de memória RAM.

E para enfrentar os perigos de Resident Evil: Village, os requisitos recomendados (60 FPS e sem ray tracing) são processador Intel Core i7 ou AMD Ryzen 5 3600, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5700 e 16 GB de RAM. Para o jogo rodar com ray tracing (efeitos de luz e reflexos), a 60 quadros por segundo e em 4K, a configuração necessária é processador Intel Core i7 ou AMD Ryzen 5, placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6900 XT, e 16 GB de memória RAM.

