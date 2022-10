Notebook para trabalho e estudo: confira 6 opções

Em tempos em que o home office e o estudo a distância se consolidaram, é necessário contar com as ferramentas certas para o melhor desempenho nas tarefas. Nesse sentido, contar com um bom notebook é imprescindível. A seguir, confira uma seleção de 6 laptops com bom custo-benefício preparada pelo Submarino.

Notebooks para trabalhar

Notebooks para trabalho são ideais para quem busca laptops para realizar tarefas como montagem de planilha e edição de vídeos. Várias empresas oferecem modelos que podem ser usados tanto em escritórios como no home office.

O Motion C4120F-AX, da Positivo, conta com um design sem teclas numéricas lateralizadas. A parte superior do teclado apresenta orifícios para saída de som e botões para controle multimídia. Já a região inferior traz três botões de atalhos para diferentes apps.

Seu diferencial é a compatibilidade com o assistente virtual Alexa, já que a máquina dispõe de um botão exclusivo para acionar a inteligência artificial. A tela tem 14 polegadas, menor do que a dos modelos tradicionais. O software da máquina garante o sistema operacional Windows 11 e o processador Intel Dual Core.

Já o hardware proporciona uma capacidade de armazenamento com SSD de 120 GB e memória RAM de 4 GB. As laterais da máquina fornecem entradas para conexão cabeada com outros dispositivos, sendo HDMI, USB, e P2 para fone de ouvido. Dentre os programas já inclusos, os usuários podem desfrutar do Microsoft Office 365.

O A315-34-C6ZS, da Acer, oferece uma tela de 15,6 polegadas com resolução HD com até ‎1366 x 768 pixels. Já o teclado apresenta botões numéricos lateralizados e teclas para configuração multimídia.

Com processador Intel Celeron, o sistema de hardware fornece uma memória RAM de padrão DDR4 com capacidade de 4 GB. Seu grande destaque é o volume robusto de armazenamento interno, que traz um HD de 1 TB. Ele vem com sistema operacional Linux.

O Ultrafino IdeaPad 3, da Lenovo, apresenta um processador Ryzen 5 da fabricante AMD. O notebook tem design prata ultrafino, exposto em uma tela Full HD de 15,6 polegadas. Com uma resolução de 1920 x 1080 pixels, o display dispõe de uma tela antirreflexo, enquanto o sistema operacional oferta o Windows 11.

O teclado fornece tamanho mais robusto ao disponibilizar teclas numéricas lateralizadas, o que favorece a digitação de algarismos. Já o padrão de teclas garante o formato ABNT2, que traz o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil.

O dispositivo entrega uma memória RAM do tipo DDR4, um dos padrões mais modernos do mercado. Esta memória resguarda uma capacidade de 8 GB. Além disso, oferece um armazenamento SSD de 256 GB, o que deve ser interessante para quem precisa de espaço considerável para guardar arquivos, sem contar que o SSD proporciona maior velocidade para abrir os softwares sem engasgar.

Notebooks para estudar

Comprar um notebook para estudar pode ser uma opção interessante, sobretudo com muitas escolas adotando aulas e atividades online. Modelos com ficha técnica mais simples e econômica podem funcionar bem para esse tipo de uso, prometendo bom custo-benefício.

A opção da Positivo é destinada para quem precisa de um computador funcional e simples. O Motion Q232B é equipado com processador Intel Atom com quatro núcleos de até 1,8 GHz e soma 4 GB de memória RAM. Além disso, o laptop tem 32 GB de espaço interno para dados que são expansíveis por meio da nuvem em mais 64 GB. A tela do laptop é de 14 polegadas e tem resolução HD.

Com acabamento em plástico, o computador da Positivo tem touchpad com função de teclado numérico e teclas especiais para YouTube e Netflix no teclado em padrão nacional. O notebook conta com leitor de microSD, duas USB, HDMI, saída para fones de ouvido, além de Wi-Fi e Bluetooth.

O notebook de entrada da Multilaser roda Windows 10 e vem com processador Pentium da Intel com quatro núcleos e até 2,4 GHz de velocidade. Além disso, o laptop é equipado com 4 GB de memória DDR3 e oferece um total de 64 GB de espaço para armazenamento de dados em memória tipo eMMC, uma tecnologia que fica entre o HD comum e os SSDs SATA em termos de performance.

A tela do Legacy Book soma 14 polegadas e tem resolução HD, com 1366 x 768 pixels. Com acabamento em plástico, o Legacy Book chama a atenção pelo teclado numérico no touchpad, além de teclado em padrão ABNT2 que também traz botão específico para Netflix. Nas interfaces, há HDMI, Wi-Fi 4 (802.11bgn), Bluetooth 4.0, leitor de microSD, duas USB e saída de fone de ouvido.

O Ideapad S145 da Lenovo está disponível em diversas configurações – algumas até com processador Ryzen da AMD –, no entanto, a mais em conta é a que traz o Celeron N4000 da Intel. A CPU consiste em um dual-core de 1,1 a 2,6 GHz, nesse caso acompanhada de 4 GB de memória RAM e 500 GB de armazenamento por meio de HD, inclusive com slot livre para adição de SSD NVMe de alta velocidade, o que permite que o notebook fique mais rápido.

Mais em conta, a versão do Ideapad S145 com Celeron também corta custos ao trazer o Linux instalado em vez do Windows 10. A tela do Ideapad tem 15,6 polegadas e vem com resolução HD, enquanto as interfaces se dividem em Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, três entradas USB, saída de fones de ouvido, HDMI e leitor de cartões de memória.