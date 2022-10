Nothing Ear Stick é um fone de ouvido com case em forma de batom

A fabricante Nothing anunciou, nesta quarta-feira (26), o lançamento do seu segundo fone de ouvido sem fio, o Nothing Ear Stick. Divulgado pouco mais de um ano depois do primeiro modelo da marca, o Nothing Ear 1 , o novo acessório é uma versão simplificada do seu antecessor, sem a função de cancelamento de ruído e as ponteiras de silicone do primeiro. O dispositivo ainda vem em uma caixa cilíndrica menor, em formato que parece um batom, e que serve tanto para o armazenamento quanto para recarregar sua bateria.

Como o Nothing Ear Stick tem menos recursos do que o Ear 1, ele também é mais barato. Seu preço sugerido é de US$ 99, cerca de R$ 527 de acordo com a cotação atual e sem os impostos, contra US$ 149 (R$ 793) do primeiro modelo. A fabricante inglesa ganhou notoriedade há alguns meses pelo lançamento do seu celular transparente, o Nothing Phone 1.

2 de 3 Nothing Ear Stick tem case que parece um batom — Foto: Divulgação/Nothing Nothing Ear Stick tem case que parece um batom — Foto: Divulgação/Nothing

Uma vantagem do Nothing Ear Stick contra seu antecessor é a bateria. Enquanto o novo modelo promete até 7 horas de autonomia, o Ear 1 oferece 5,7 horas de reprodução. Com o auxílio de seus respectivos estojos, a situação se inverte. O acessório mais recente garante até 29 horas de uso sem interrupções, enquanto a caixinha anterior tende a manter o som tocando por até 34 horas. Esse tempo, no entanto, fica menor quando o cancelamento de ruído está ativado.

De acordo com o siteThe Verge, quando retiradas as ponteiras de silicone, o aparelho poderia perder a vedação e deixar escapar um pouco o som, prejudicando a acústica. Porém, o Ear Stick possui um recurso chamado de "Bass Lock", que utiliza um dos três microfones embutidos para medir o canal auditivo do usuário e equalizar a música da melhor forma possível.

3 de 3 Nothing Ear Stick traz design tranparente que é característico da marca — Foto: Divulgação/Nothing Nothing Ear Stick traz design tranparente que é característico da marca — Foto: Divulgação/Nothing

Os outros dois microfones servem para ouvir a voz do usuário, que será utilizada em chamadas de áudio e gravações, por exemplo, e um terceiro apenas para perceber o barulho ambiente e tentar reduzi-lo quando o microfone principal estiver ativo em uma conversa. Ainda assim, o The Verge lembra que nada disso indica que o aparelho tenha um real cancelamento de ruído. Esse conjunto de três microfones está presente em cada um dos pares do fone, o que indica que eles poderiam funcionar de forma independente.

De acordo com o CEO da Nothing, Carl Pei, o Ear Stick possui um driver de 12,6 mm fabricado de forma personalizada, para tentar "entregar a melhor experiência possível" de som para cada caso. "Escolhemos um equilíbrio entre o tamanho do driver e o tipo certo de design acústico físico dentro dele para fornecer o som que queremos, em vez de apenas ir para o maior, melhor", disse o executivo.

Para completar, o Nothing Ear Stick possui suporte para os codecs digitais codecs SBC e AAC, possui controles que podem ser personalizados, é compatível com Android e iPhone (iOS), e tem certificação IP54 contra poeira e água. O aparelho também vem com controles por pressão no lugar do toque, o que pode indicar melhorias na sensibilidade de uso quando a superfície estiver molhada.

Com informações de The Verge

