Novo nicho? 40 milhões de celulares dobráveis serão produzidos até 2026

O mercado global de celulares deve chegar à marca de 40 milhões de aparelhos com tela dobrável até 2026. O crescimento seria de 38,7% entre 2021 e 2026, de acordo com uma estimativa divulgada nesta semana pela consultoria de mercado IDC. Atualmente, o segmento é dominado pela Samsung , que contabilizou 88% do volume de vendas no ano passado, com a ajuda de modelos como o Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 . A expectativa é de que os celulares dobráveis conquistem mais espaço entre os consumidores.

Somando todos os modelos disponíveis no comércio, a análise concluiu que, até o final de 2022, a remessa de telefones com formato flip ou fold pode alcançar 13,5 milhões de unidades. Em comparação com o ano passado, que rendeu 8,1 milhões de unidades, o aumento seria de 66,6%.

2 de 2 Galaxy Z Flip 4 é um dos dobráveis comercializados no mercado hoje — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Flip 4 é um dos dobráveis comercializados no mercado hoje — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A gigante sul-coreana é pioneira no ramo. Com a renovação de sua linha de dobráveis, em agosto, a expectativa é que as novidades confiram ainda mais visibilidade a este tipo de aparelho. “O recente lançamento do Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 mais uma vez destacará toda a categoria, pois a Samsung continua sendo o padrão ouro para dispositivos dobráveis ​​no mercado”, diz a gerente de pesquisas da IDC, Anthony Scarsella.

Apesar de ser predominante, a Samsung não é a única. Desde 2019, a Motorola disputa uma fatia das vendas com o Motorola Razr , dobrável no estilo flip que lembra o icônico V3. Também na briga por espaço no ramo, a Xiaomi lançou o Xiaomi Mix Fold 2, em agosto, com uma tela expansível de até 8,02 polegadas, câmeras com lente Leica e Snapdragon 8 Plus Gen 1 na ficha técnica.

Galaxy Z Flip 4: 7 fatos sobre o novo celular dobrável da Samsung

A Apple, por sua vez, também pode integrar o mercado nos próximos anos. Há um bom tempo, circulam rumores de que a fabricante está trabalhando num iPhone dobrável para chamar de seu. No entanto, não há informações concretas, tampouco previsão de quando isso pode chegar ao consumidor efetivamente.

De modo geral, pode-se dizer, com base no estudo, que os dobráveis não devem tornar-se um modelo popular. Mesmo com o passar do tempo, ele deve continuar integrando linhas premium. O que se espera, também, é que as fichas técnicas evoluam, de modo ajudar a conferir destaque a esses telefones.