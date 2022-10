Novo pacote de emojis vai chegar antes a celulares Samsung; saiba tudo

O novo pacote de emojis Unicode 15 chegará a celulares da marca Samsung antes de outras fabricantes. Com o início da atualização do One UI 5.0, sistema da empresa baseado no Android 13, a sul-coreana será a primeira a incluir em seus dispositivos o suporte para o Unicode 15. Nem mesmo a Google ou Apple apresentam ainda em seus celulares o novo pacote. De acordo com o portal Sammobile, em setembro, a Google chegou a anunciar que irá disponibilizar o suporte do novo pacote para o Android 13 no último mês deste ano, mas, por enquanto, ainda não há data prevista.