Nubank fora do ar: app está com problemas e não abre

Em testes realizados pelo TechTudo com um Galaxy S10e , o aplicativo abriu, mas não permitiu verificar o saldo da conta, exibindo uma tela branca. Também testamos o app em um Galaxy A32 . Desta vez, foi exibida a mensagem "Ocorreu um erro. Não foi possível carregar as informações. Verifique sua conexão e tente novamente", seguida de um botão para atualizar. Já em testes feitos em um iPhone 11 com iOS 16 , o app não carregou.

No Google Trends, ferramenta que compila as principais buscas feitas no Google, houve aumento em pesquisas por termos como "Aplicativo Nubank fora do ar" e "app Nubank não abre". De acordo com relatos dos usuários do banco digital no Twitter, o aplicativo está com pane geral, não permitindo usar seus recursos.