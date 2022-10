Nubank ganha modo de segurança para usar o app na rua; saiba tudo

O Nubank anunciou, nesta quinta-feira (13), uma nova funcionalidade ao app chamada “Modo Rua”. A ferramenta de segurança permite que usuários possam determinar um limite máximo de valor para ser usado em transações via Pix, TED ou pagamento de boletos fora de um lugar pré-determinado como seguro - como, por exemplo, na rua. Dentro do aplicativo, o cliente poderá selecionar uma rede Wi-Fi de um local de confiança, e apenas quando o celular estiver conectado àquele sinal, as movimentações de dinheiro poderão ser feitas livremente, sem restrições.

Ao sair do Wi-Fi selecionado, automaticamente o aplicativo aplicará a restrição de valor. Se uma solicitação de transação for feita acima do limite, a plataforma pedirá reconhecimento facial para realizar a operação. O recurso pode ser útil, por exemplo, ao transportar o celular para fora de casa ou em áreas de risco.

1 de 1 Nubank apresenta o "Modo Rua", nova ferramenta do app que permite selecionar Wi-Fi único para transações financeiras livres — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo Nubank apresenta o "Modo Rua", nova ferramenta do app que permite selecionar Wi-Fi único para transações financeiras livres — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo

De acordo com Cristina Junqueira, cofundadora e CEO do Nubank no Brasil, a ideia da função é conter a ocorrência de roubos e golpes relacionados às transações financeiras em bancos digitais no país - vide o caso que viralizou em maio deste ano.

“Diante das questões de segurança pública atuais, é mais importante do que nunca a prevenção. O Modo Rua é um recurso inovador, intuitivo e simples, e mais uma camada de proteção no sistema muito robusto que já temos", afirmou em nota oficial.

Até o momento, a novidade está disponível em fase de testes apenas para alguns usuários. Não há previsão de quando estará habilitada para a toda a base de clientes. Para verificar se o seu app recebeu a ferramenta, vá na página inicial do Nubank e toque no ícone de perfil. Em seguida, pressione “Segurança”. Nessa área, haverá a nova opção “Modo Rua”. Pressione-a e, depois, cadastre o limite de valor e adicione a rede Wi-Fi desejada.

Além do “Modo Rua”, o Nubank também lançou o “SOS Nu”, uma central de conteúdos no blog da empresa sobre golpes e fraudes, envolvendo contas bancárias. Outra medida de proteção implementada pela fintech é a biometria facial com prova de vida, em movimentações via Pix, TEDs e boletos consideradas suspeitas. Para recuperação de PIN ou senha no app, a solicitação de segurança também passará a ser requisitada.

