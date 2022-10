O Enfermeiro da Noite: conheça história real que inspira filme da Netflix

A Netflix lançou na última quarta (26) o filme O Enfermeiro da Noite, dando continuidade às estreias do gênero true crime em sua plataforma, como Dahmer: O Canibal Americano e Bem-Vindos à Vizinhança . Dirigido por Tobias Lindholm (A Caça), o longa adapta a história real do enfermeiro americano Charles Cullen, serial killer condenado por matar pacientes com superdoses de medicamentos. A produção é estrelada pelos vencedores do Oscar Eddie Redmayne (A Teoria de Tudo) e Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye).

Antes do lançamento no streaming, O Enfermeiro da Noite foi exibido na 47ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto e em alguns cinemas seletos nos Estados Unidos, o que atraiu resenhas positivas entre a crítica. Confira a seguir mais informações sobre enredo, elenco e avaliação especializada, assim como o desfecho do caso real.

2 de 4 Na obra de true crime da Netflix, a enfermeira Amy Loughren (Jessica Chastain) desconfia que seu novo colega de trabalho é um assassino de pacientes — Foto: Divulgação/Netflix Na obra de true crime da Netflix, a enfermeira Amy Loughren (Jessica Chastain) desconfia que seu novo colega de trabalho é um assassino de pacientes — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de O Enfermeiro da Noite

O filme se passa em Nova Jersey, no ano de 2003. A sobrecarregada enfermeira e mãe Amy Loughren (Jessica Chastain) fica aliviada ao saber que o hospital onde trabalha contratou mais um enfermeiro para auxiliar em suas funções. O novo profissional, Charles Cullen (Eddie Redmayne), rapidamente conquista a confiança da colega. No entanto, a dupla de investigadores Danny Baldwin (Nnamdi Asomugha) e Tim Braun (Noah Emmerich) pede ajuda a Amy, pois os policiais desconfiam que Charles possa estar envolvido em uma série de mortes misteriosas de pacientes aos seus cuidados.

O longa segue como base o livro The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder (O Bom Enfermeiro: Uma História Real de Medicina, Loucura e Assassinato; sem tradução no Brasil no momento), escrito em 2013 pelo jornalista americano Charles Graeber.

Entre os sites de agregadores de resenhas, Enfermeiro da Noite tem nota de 6,9 no IMDb, avaliação crítica de 64 no Metacritic e nota de 5.1 entre o público, e 79% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, bem como 80% no índice positivo da audiência do site.

3 de 4 A enfermeira Amy Loughren sendo interrogada sobre a condulta do colega enfermeiro Charles Cullen — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes A enfermeira Amy Loughren sendo interrogada sobre a condulta do colega enfermeiro Charles Cullen — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Elenco e equipe técnica

O filme estava em desenvolvimento desde 2016, com Tobias Lindholm como diretor e Krysty Wilson-Cairns (1917 e Noite Passada em Soho) como roteirista no projeto de adaptação do livro de Charles Graeber para os cinemas. Os primeiros nomes confirmados para protagonizarem o longa foram Eddie Redmayne e Jessica Chastain, em fevereiro de 2020. No ano seguinte, em 2021, completaram o time Nnamdi Asomugha (Beasts of No Nation), Noah Emmerich (The Americans) e Kim Dickens (Fear The Walking Dead).

O caso por trás do filme

Em dezembro de 2003, o enfermeiro americano Charles Edmund Cullen foi preso e condenado à prisão perpétua por ter provocado a morte de 29 pacientes que estavam sob os seus cuidados clínicos, por meio da superdose de medicamentos como morfina e insulina. Durante 16 anos de trabalho, porém, foi levantada a suspeita de que Cullen teria na verdade tirado a vida de aproximadamente 400 pessoas.

Cullen trabalhava no hospital Somerset Medical Center, em Nova Jersey, desde o começo dos anos 2000. Após ser contratado, o serial killer rapidamente fez amizade com Amy Loughren, uma enfermeira portadora de uma doença cardíaca e mãe solteira de duas meninas. A forte amizade desenvolvida entre os dois ficou se estremeceu após a polícia local pedir ajuda a Amy para ter informações sobre óbitos misteriosos que ocorreram no hospital onde trabalhava.

A investigação de Amy levou até Cullen, e a profissional usou de sua amizade com o assassino para obter sua confissão. Com a condenação do enfermeiro, foi descoberto seu passado de crimes: demitido de cinco outros hospitais e renunciado de outros dois, todos motivados por práticas criminosas dentro do ambiente hospitalar. Cullen apresentava um longo histórico de desequilíbrio mental, surtos de raiva, ataques contra outros colegas e tendências suicidas.

Em entrevista à BBC, Amy Loughren, hoje médica e operada do coração há 18 anos, afirma que sentiu culpa por não ter desconfiado antes da conduta de Cullen. "Eu queria acreditar que ele era um assassino de misericórdia (expressão usada para o ato de matar pacientes com doenças incuráveis) para que eu ainda pudesse me importar com ele. E ele não era assim. Era um assassino de sangue frio. E para eu não ter percebido isso, eu realmente lutei", recorda a médica.

4 de 4 A hoje médica Amy Loughren e o enfermeiro condenado Charles Cullen na vida real — Foto: Reprodução/Getty Images e NJ.com. Editado por Jonathan Firmino A hoje médica Amy Loughren e o enfermeiro condenado Charles Cullen na vida real — Foto: Reprodução/Getty Images e NJ.com. Editado por Jonathan Firmino