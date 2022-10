O que é Prezão Free? Veja como funciona o plano gratuito da Claro

Prezão Free é o novo plano gratuito da Claro . Com ele, o usuário terá a oportunidade de assistir vídeos e ganhar moedas, no qual será possível fazer a troca por internet, dias de ligação e SMS ilimitados. Atualmente, somente clientes Claro na modalidade pré-pago são elegíveis para participar.

O plano tende a contribuir para que um número maior de brasileiros consigam acessar a internet no Brasil. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para o sistema Android. Nas linhas a seguir, saiba todos os detalhes do plano da operadora e as vantagens de utilizá-lo.

1 de 3 App do Prezão Free está disponível na Google Play Store — Foto: Rômulo Diego Moreira/TechTudo App do Prezão Free está disponível na Google Play Store — Foto: Rômulo Diego Moreira/TechTudo

Quem pode aderir ao Prezão Claro?

Prezão Free é o primeiro plano móvel totalmente gratuito da Claro. O aplicativo está disponível para todos os clientes Claro pré-pago do país que possuem o sistema Android. Vale ressaltar, portanto, que os donos de iPhone não são contemplados pela iniciativa.

Só é possível aderir ao plano os clientes com um chip da operadora. Desta forma, se você for de outra operadora, vai ter que comprar um chip Claro para ter a possibilidade participar do app e, gratuitamente, ganhar alguns prêmios. O chip custa entre R$ 10 e R$ 15 nas lojas da operadora.

O que é preciso fazer para aderir?

Para aderir ao plano, o usuário deve instalar o app Prezão Free a partir da Google Play Store e entrar com o seu número pré-pago. Os novos clientes com chip da operadora vão precisar aguardar 24 horas para ter acesso ao aplicativo. Em seguida, basta entrar com os mesmo login e senha do acesso à plataforma Minha Claro ou poderá solicitar eventual cadastramento para recebimento de login e senha.

No geral, o processo é bem simples. A partir do momento que o aplicativo estiver disponível, o usuário precisa participar de algumas atividades. Conforme conquistar as moedas, chamadas de Claro Moedas, poderá trocá-las por prêmios.

O que o app do Prezão Free faz no smartphone?

2 de 3 Programa traz a possibilidade de trocar as moedas do app por ligações ilimitadas — Foto: Luciana Maline/TechTudo Programa traz a possibilidade de trocar as moedas do app por ligações ilimitadas — Foto: Luciana Maline/TechTudo

O programa é bastante democrático. Afinal, ele possibilita o usuário assistir vídeos avulsos e resgatar pacotes de benefícios mesmo sem internet disponível. Embora a empresa recomende o uso do app através da conexão Wi-Fi para que o cliente tenha uma melhor experiência, o acesso à internet não é imprescindível.

Na prática, o plano possibilita ao novo cliente entrar desconectado e sair no mundo virtual. Apenas com algumas tarefas como assistir vídeos e chamar os amigos, o usuário pode ter um plano com internet, dias de ligação ou SMS ilimitados.

Quais são os desafios do Prezão Free?

3 de 3 Usuário deve assistir vídeos e ganhar internet ilimitada — Foto: Reprodução/Unsplash/Rasheed Kemy Usuário deve assistir vídeos e ganhar internet ilimitada — Foto: Reprodução/Unsplash/Rasheed Kemy

O aplicativo traz uma série de desafios. Nele é possível ver vídeos com duração entre 5 a 30 segundos. Segundo a Claro, cada vídeo só poderá ser assistido uma única vez. Normalmente são mensagens publicitárias. Ao fim desta atividade, o usuário conquista o benefício promocional.

Também existem outras possibilidades de ganhar moedas, como, por exemplo, instalando os aplicativos sugeridos pelo Prezão Free pela primeira vez no celular.

Além disso, é possível chamar os amigos e ganhar mais moedas. Neste caso, o assinante precisa compartilhar seu código de indicação para quem ainda não aderiu ao plano. Após o primeiro login no aplicativo, o indicado tem o prazo de até sete dias para ativar o código compartilhado. Finalmente, logo após concluir a ativação, o cliente da Claro e o amigo que acabou de entrar vão receber moedas que poderão ser utilizadas dentro do app.

Como usar as moedas do Prezão Free?

Para resgatar seus benefícios, o consumidor deve trocar suas moedas por pacotes de internet, SMS ilimitado para qualquer operadora e ligações para clientes que tenham também o número na Claro. De acordo com a operadora, os itens disponíveis para resgate segundo a pontuação obtida são:

Resgate de Prêmios no Prezão Free Pacote para resgate Validade do pacote Moedas necessárias Internet de 50 MB + voz e SMS ilimitado 1 dia 10 moedas Internet de 100 MB + voz e SMS ilimitado 1 dia 20 moedas Internet de 200 MB + voz e SMS ilimitado 2 dias 40 moedas Internet de 500 MB + voz e SMS ilimitado 5 dias 100 moedas Internet de 1 GB + voz e SMS ilimitado 7 dias 200 moedas

As moedas não expiram. Uma vez que você tenha recebido, elas estarão disponíveis até o momento em que você realizar o resgate de um pacote.

Desde quando existe o Prezão Free?

O aplicativo da Claro foi lançado em março de 2021. Ele representa o primeiro plano gratuito da empresa disponível na loja online do Android, a Google Play Store. A ideia de ofertar a concessão dos benefícios de uso do aplicativo tende crescer o números de brasileiros com acesso à internet.