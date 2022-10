O que é Tinder e como funciona? Veja tudo sobre o app de relacionamento

Criado em 2012, ele já ganhou funções das mais diversas ao longo dos anos e ainda é um dos apps de relacionamento mais usados. Quer saber como usar o Tinder? Como conversar? E o que é match? Nas linhas a seguir, saiba o que é Tinder em detalhes, e aprenda como funciona a plataforma.

O que é e como funciona o Tinder

1. O que significa Tinder e como funciona?

O funcionamento do Tinder é bem simples: você pode se cadastrar de maneira gratuita com a conta do Facebook ou número de celular, para criar um perfil com nome, idade e fotos para começar a “arrastar” os pretendentes para os lados. Os perfis de usuários são exibidos na tela principal de acordo com a localização e você deve escolher se tem interesse (arrastando a foto para a direita) ou não (para a esquerda).

Se a outra pessoa também escolher “sim”, ocorre um match e o chat fica disponível para ambos conversarem. O match não precisa ser eterno, pois o aplicativo preza pela privacidade dos usuários. Se você se arrependeu, por exemplo, pode desfazer o Match no Tinder sem problemas, ou até mesmo ocultar seu perfil para não ser mais encontrado.

1 de 4 Não é possível saber se você foi ou não rejeitado no Tinder — Foto: Raissa Delphim/TechTudo Não é possível saber se você foi ou não rejeitado no Tinder — Foto: Raissa Delphim/TechTudo

Quem não deseja se limitar às fotos e informações do perfil pode usar as integrações oferecidas pela plataforma com o Instagram, que exibe as últimas fotos da rede social em formato “feed”, ou com o Spotify, para mostrar seus artistas preferidos no Tinder.

2. Quem criou o Tinder e quando surgiu?

O aplicativo Tinder foi criado por uma empresa conhecida como Hatch Labs, em setembro de 2012. Fundado por uma equipe de seis empreendedores — Sean Rad, Jonathan Badeen, Justin Mateen, Joe Munoz, Alexa Mateen, Dinesh Moorjani e Whitney Wolfe — o app começou sua história mais ou menos da mesma forma que outras redes sociais: dentro de universidades norte-americanas, com testes iniciais entre os estudantes.

A intenção inicial do Tinder era servir como uma plataforma para que pessoas pudessem conhecer outras pessoas distantes. Enquanto Facebook ou Twitter, por exemplo, te conectam principalmente com usuários que você já conhece, o Tinder seria algo como um “encontro às cegas". Pouco tempo depois de sua criação, em 2013, o Tinder já conquistava destaque no nicho de apps de relacionamento. Em 2014, a plataforma já somava mais de um bilhão de “arrastadas” por dia.

2 de 4 Saiba quem criou o Tinder — Foto: Marvin Costa/TechTudo Saiba quem criou o Tinder — Foto: Marvin Costa/TechTudo

O Tinder chegou ao Brasil em agosto de 2013 e hoje tem o país como um dos mais importantes para a empresa. Segundo o Similar Web, o Brasil é o segundo país que mais usa o app, e fica atrás apenas dos Estados Unidos. Ele já foi baixado mais de 340 milhões de vezes e está disponível em 190 países e em mais de 40 idiomas. De acordo com a empresa, já foram computados mais de 9 bilhões de matches na história do Tinder, com uma média de 1,4 bilhões de interações (likes e dislikes) por dia.

3. Quais os recursos extras?

Em março de 2022, o Tinder lançou um recurso que permite que o usuário cheque os antecedentes criminais das pessoas com quem deram match. A função tem o objetivo de oferecer mais segurança na marcação de encontros. Outras novidades anunciadas recentemente incluem vídeos nos perfis pessoais do aplicativo para Android e iPhone (iOS). Além disso, uma seção "Explorar" está disponível para quem deseja navegar por diversos interesses particulares.

3 de 4 Recursos extras no Tinder — Foto: Cottonbro/Pexels Recursos extras no Tinder — Foto: Cottonbro/Pexels

Também há uma ferramenta voltada para diminuir o assédio dentro do app. Chamada de "Você tem certeza?", a função busca reduzir o envio de mensagens inadequadas dentro do chat, utilizando inteligência artificial para identificar e bloquear palavras ofensivas enviadas pelos usuários. De acordo com a plataforma, a função chegou a diminuir em 10% a utilização de linguagem inapropriada.

4 de 4 Bitmoji no Tinder — Foto: Reprodução/TechTudo Bitmoji no Tinder — Foto: Reprodução/TechTudo

4. Tinder é pago?

O Tinder tem três planos opcionais pagos, apesar de ser gratuito em suas principais funções. O Tinder Plus, o Tinder Gold e o Tinder Platinum oferecem possibilidades adicionais para quem usa o aplicativo, com preços a partir de R$ 15,90, R$ 25,90 e R$ 49,90, respectivamente. Os planos “premium” oferecem vantagens, como maior quantidade de “Super Likes”, que te permite enviar um like direto para a caixa de entrada de outro usuário, além de determinar uma localização específica onde você quer procurar por novas pessoas.

Tinder em GIF — Foto: Reprodução/GIPHY

5. Quais são os concorrentes?