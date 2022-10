O que é trend no Instagram? Veja significado e exemplos

"Trends", no Instagram e outras redes sociais, são conteúdos que ganham popularidade durante determinado período. Em geral as trends (ou "tendências", em português) ficam em alta por um curto tempo, quando os usuários interagem e reproduzem publicações semelhantes. Depois disso, elas vão perdendo força e desaparecem — até outra trend surgir. Identificar as tendências nas redes sociais é uma maneira eficaz de impulsionar uma marca, serviço ou até de ganhar seguidores .

As trends costumam surgir na aba "Explorar" do Instagram e ter uma hashtag específica. A inserção da tag ajuda a aumentar a visibilidade do conteúdo, já que os usuários podem pesquisar pelo termo e encontrar publicações semelhantes. Diversas trends já fizeram sucesso no Instagram. Uma das mais recentes foi a "Foto Random", em que os perfis compartilhavam vídeos com fotos sobrepostas, semelhantemente a uma colagem.

2 de 3 Photo Dump no Instagram é uma trend para publicação de fotos aleatórias — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Photo Dump no Instagram é uma trend para publicação de fotos aleatórias — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Algumas tendências, por outro lado, são recorrentes no app. É o caso da "Photo Dump" , que incentiva os usuários a publicar uma sequência de fotos aleatórias tiradas durante o mês, sem excesso de edição. A trend ocorre tanto no feed, com as publicações em formato carrossel, quanto nos Stories, a partir do compartilhamento da figurinha "Use a sua". O uso da voz do Google no Reels é outro exemplo de trend que ainda bomba no Instagram. Importada do TikTok, a tendência consiste em usar o recurso de texto falado para narrar vídeos com voz robotizada.

As correntes nos Stories também fazem sucesso no Instagram. Nelas, os usuários compartilham a figurinha "Use a sua", editando o texto do sticker e inserindo imagens relacionadas. "Poste sua foto favorita", "Poste uma foto com quem você ama" e "Quatro personagens que refletem sua personalidade" foram exemplos de trends que bombaram no app.

Dicas de como fazer trend no Instagram

Criar conteúdo de qualidade, com legenda e imagens que chamem a atenção do público, é uma boa dica para fazer trend no Instagram. É possível recorrer ao humor, apelo estético ou outra característica capaz de atrair o usuário. Além disso, vale criar uma hashtag especial para o post ou pesquisar por aquelas que se relacionem ao conteúdo. Evite o uso de hashtags muito genéricas e com alto número de publicações, porque elas diminuem a chance do conteúdo viralizar. Pesquisar e utilizar músicas em alta na plataforma é outra dica que ajuda a impulsionar a visibilidade da trend.

3 de 3 Veja dicas para criar uma trend no Instagram — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Veja dicas para criar uma trend no Instagram — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Caso você tenha uma marca, procure fazer parceria com influenciadores para aumentar o engajamento e as chances de a trend se popularizar. Outro ponto importante é marcar o local nas publicações, já que isso aumenta a probabilidade de o conteúdo ser descoberto quando os usuários fizerem pesquisas com base na localização.

