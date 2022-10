Emoticons e smiles – como ":)" e ":(" – por exemplo, geram dúvidas entre usuários pelas redes sociais e mensageiros, como WhatsApp , Facebook e Instagram . Na Internet, além de se expressar com textos, as pessoas costumam usar sorrisos e outros emoticons para mostrar como estão se sentindo. São tantas figuras usadas que pode surgir confusão em relação ao significado de cada uma.

Resultado da junção das palavras de origem inglesa emotion (emoção) e icon (ícone), os emoticons representam estados de espírito e expressões faciais em chats. Para não ficar sem entender os amigos no bate-papo, o TechTudo mostra, agora, o que é cada um deles. Veja o que significa ":)", ":(", ";)" e mais símbolos.

1 de 5 O que são emoticons e smiles? Veja o que significa ':)' e mais carinhas — Foto: Reprodução/Pond5 O que são emoticons e smiles? Veja o que significa ':)' e mais carinhas — Foto: Reprodução/Pond5

Significado de :) e outros símbolos

Expressar alegria e felicidade é fácil. Para isso, os caracteres mais comum são os dois pontos e o parêntese :) ou :], que formam um simpático sorriso. Já o sorriso largo é representado pela junção do "x", que representa olhos fechados, e um "D" maiúsculo: xD. Usa óculos? Dá para representar também. Para isso, basta usar as letras "BD" juntas.

2 de 5 Alegria e felicidade podem ser representadas por emoticons e smileys — Foto: Karla Soares/TechTudo Alegria e felicidade podem ser representadas por emoticons e smileys — Foto: Karla Soares/TechTudo

Significado de :( e outras carinhas

Já que ninguém é alegre o tempo todo, também é possível comunicar tristeza com alguns emoticons. Assim como na alegria, o mais comum é composto por dois pontos e parêntese :( ou :[. Só que, nesse caso, ele é usado do lado contrário. Se tem choro, basta acrescentar o " ~ " que representa as lágrimas :~(. Outras opções para "ficar triste" na web são: T_T, :'S e :>. Se o seu desejo é mostrar estado de confusão, ele pode ser representado por :?, :S, :-/ e :-|.

3 de 5 Dois pontos combinados com barra ou parêntese indicam estados de tristeza ou confusão — Foto: Karla Soares/TechTudo Dois pontos combinados com barra ou parêntese indicam estados de tristeza ou confusão — Foto: Karla Soares/TechTudo

Significado de ;), <3, S2 e mais símbolos

No jogo da paquera virtual, ganha pontos quem se mostra mais simpático e acessível. Uma forma de demonstrar interesse é usando o emoticon que representa uma piscada, ";)". Há as variações como ;] e (;. Já os beijos ganham representação com :* ou :o*. Se ficar tímido na hora da abordagem ou receber algum elogio, use '.'. Mas se for algo impressionante, digno de um 'uau' digite *.*, ou :O, para mostrar surpresa. O coração geralmente é um S2 ou <3.

4 de 5 Na hora de paquerar vale representar corações e beijos — Foto: Karla Soares/TechTudo Na hora de paquerar vale representar corações e beijos — Foto: Karla Soares/TechTudo

Significado de \o/, :P e mais símbolos

Há emoticons que expressam estados ou reações diversas. Ao usar \o/ ou \õ/ você se mostra feliz e levanta os braços, /o/ é uma variante. Para mostrar a língua, use :P, mas, às vezes, esse emoticon pode ser interpretado como sinal de má educação ou, até mesmo, ironia. Entre as variações com a língua de fora estão as outras opções =P, XP, xP e também ;P.

5 de 5 O time preferido ganhou? Levante os braços e comemore. Gosta do ritmo pesado do metal? Mostre com |m| — Foto: Karla Soares/TechTudo O time preferido ganhou? Levante os braços e comemore. Gosta do ritmo pesado do metal? Mostre com |m| — Foto: Karla Soares/TechTudo

