O Rei da TV: veja onde assistir e elenco da série do Silvio Santos

A trama se passa por quase todas as fases da vida de Senor Abravel, nome real de Silvio Santos. Entretanto, o ponto central da história se passa em 1988, quando Silvio teve um sério problema nas cordas vocais e correu o risco de perder a voz. Isso fez com que ele se afastasse por meses da emissora e até entrasse na política. Contudo, há várias cenas de flashback que relembram momentos marcantes do início da trajetória do apresentador e aborda desde sua infância como vendedor de rua (camelô) até se tornar o dono do SBT, na concessão do canal durante a ditadura militar.