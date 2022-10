Odyssey Ark é o novo monitor curvo da Samsung no Brasil; veja preço

A Samsung anunciou, nesta quinta-feira (6), o lançamento do Odyssey Ark, novo monitor curvo da marca no Brasil. O modelo tem resolução 4K e recursos de gaming, como tecnologia que reduz a latência durante as partidas. Segundo a fabricante, o Odyssey Ark é o primeiro monitor curvo 1000R do mundo que oferece 55 polegadas de tamanho e funções de uma smart TV. O display está sendo exibido pela Samsung em seu estande na BGS 2022.