Overwatch 2 é grátis, tem crossplay e mais: veja 7 novidades do game

Overwatch 2 foi lançado nesta terça-feira (04) como a sequência direta do popular game de tiro multiplayer da Blizzard Entertainment . Contudo, o título traz uma nova proposta em relação ao original, oferecendo um formato inédito na franquia, com novos heróis, mapas e modos de jogo em uma jogabilidade reestruturada em duelos 5v5.

Também vale mencionar que a nova proposta traz crossplay e cross-progression entre as diferentes plataformas. Overwatch 2 está disponível em todos os dispositivos em que o primeiro jogo foi lançado, como PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC, via Battle.net. Veja cinco novidades que você precisa saber sobre o novo game:

1. Mudança radical na proposta

A principal mudança em Overwatch 2 em relação ao primeiro jogo é sua proposta. No primeiro Overwatch , a produtora Blizzard imaginou um game em que os usuários pagassem apenas uma vez e tivessem direito a todas as atualizações posteriores. Já a sequência será gratuita e se assemelha mais aos chamados "Game as a Service" (Gaas), ou jogo como serviço, formato em que o conteúdo é oferecido de graça em temporadas sazonais de 9 semanas, mas o lucro do game é obtido através de microtransações. Overwatch 2 contará, inclusive, com sua própria moeda virtual: as "Overwatch Coins", obtidas no jogo ou compradas com dinheiro real.

Essa mudança de proposta pode se tornar uma desvantagem para o jogador, que pode precisar gastar mais dinheiro no game para se divertir. Vale lembrar que essa foi uma reclamação recorrente dos usuários com outro título da empresa, Diablo Immortal, para dispositivos mobile. Overwatch 2 também irá substituir o primeiro jogo por completo através de uma atualização, de forma que não será mais possível desfrutar do universo do game sem que esse seja o formato.

2. Novos mapas

As disputas de Overwatch 2 serão travadas em algumas novas localidades, através de mapas retrabalhados para oferecerem experiências melhores para jogadores. Entre eles, estão confirmados locais como Circuit Royal (Monte Carlo), Paraiso (Rio de Janeiro), Esperança (Lisboa), Midtown (Nova York), Colosseo (Rome) e New Queen Street (Toronto, Canada). O novo mapa no Rio de Janeiro promete ser o maior já concebido para o game, com ruas coloridas e pontos marcantes como o Bar do Peixuxa e o Clube Sinestesia de Lucio. Alguns mapas serão voltados para tipos de partidas específicas, enquanto outros terão suporte a mais de um modo.

3. Mudanças na gameplay

A principal diferença na jogabilidade de Overwatch 2 é a mudança de times com seis integrantes por equipes com apenas cinco, com somente um herói do tipo Tanque. A classe de personagens como Winston e Orisa é conhecida por resistir mais aos danos e oferecer proteção aos mais fracos enquanto eles se locomovem pelo mapa. Com essa mudança, alguns personagens tiveram sua classe alterada para Tanque, enquanto outros ganharam novas habilidades para poder desempenhar melhor seu papel no time.

4. Missões de herói

Talvez a maior novidade em Overwatch 2 seja a presença não só do multiplayer PvP (Jogador vs Jogador) que já era sucesso no game original, mas também novos modos PvE (Jogador vs Ambiente), que não estão disponíveis no lançamento, mas chegarão a partir de 2023. Estas missões cooperativas colocarão jogadores em um mesmo time, como nos eventos especiais de Overwatch, enquanto enfrentam vilões como o Setor Nulo, Talon e outras ameaças.

Usuários poderão também desbloquear novas habilidades em um sistema de progressão. Enquanto as missões de herói não estarão disponíveis, o evento PvE Junkenstein's Revenge: Wrath of the Bride estará presente com algumas novidades.

5. Passes de temporada reformulados

Sob o novo modelo gratuito, Overwatch 2 terá um Passe de Batalha, assim como Fortnite e afins, tendo uma opção gratuita,disponível para todos, e uma versão Premium, paga por 1.000 Overwatch Coins (R$ 46, atualmente). O passe terá 80 níveis para serem completados e novos heróis serão desbloqueados no level 55, enquanto no passe Premium eles serão desbloqueados imediatamente.

Ao final da temporada, caso usuários não tenham obtido seu novo herói, será possível obtê-lo em desafios especiais ou comprá-lo diretamente na loja com suas Overwatch Coins. Os desenvolvedores garantiram que sempre será possível desbloquear os novos heróis de maneira gratuita através do passe de batalha.

6. Novos heróis

Já em seu lançamento Overwatch 2 trará 3 novos heróis para usuários curtirem: Sojourn, Junker Queen e Kiriko, esta última a ser desbloqueada com o passe de batalha. Sojourn (Dano) é uma antiga capitã da Overwatch, capaz de deslizar e causar muito estrago com disparos de sua arma de raios. Junker Queen (Tanque) é uma personagem que já estava na história como líder dos Junkers e é capaz de aumentar energia e velocidade de aliados ao seu redor. Já Kiriko (Suporte) é uma ninja com o espírito de uma raposa kitsune, como uma versão de Genji voltada para curar aliados.

7. Modos de jogo e o novo Push

A maioria dos modos clássicos do primeiro Overwatch estará de volta, como Controle, Escolta, Híbrido, Capture a Bandeira, Eliminação, Combate até a Morte (Deathmatch) e Combate até a Morte em Equipe (Team Deathmatch). No entanto, Assalto (Assault) será removido das listas competitivas e de jogo rápido, ficando apenas disponível em partidas personalizadas. O grande destaque fica por conta do novo modo Avanço (Push), no qual jogadores lutam pelo controle do robô Clive. Neste modo o objetivo é manter o controle do robô pelo maior tempo possível para empurrar uma barricada até a base inimiga.