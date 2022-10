Overwatch 2 e Nier: Automata são destaques nos lançamentos da semana

Overwatch 2 e Nier: Automata são os destaques nos lançamentos da semana. O aguardado game de tiro multiplayer online da Blizzard chega acompanhado de uma versão para Nintendo Switch do desafiador game de androides da Platinum Games . Além deles, também são lançados No Man's Sky , que agora fica disponível no console da Nintendo , o game de corrida da competição oficial Dakar Desert Rally e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas nas quais estão disponíveis.

Overwatch 2 - 4 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

O novo título da popular franquia de tiro multiplayer irá substituir o primeiro Overwatch e promete trazer novidades para o jogo como novos heróis, mapas e modos. A principal delas é que os times passarão a ter apenas cinco integrantes ao invés de seis, com um Tanque por equipe, e o novo modo Push, no qual é preciso lutar pelo controle de um robô para levá-lo até a base inimiga. Um dos elementos mais aguardados do game, as missões cooperativas que exploram mais a história dos personagens, não estarão disponíveis no lançamento e estão previstas para 2023.

NieR: Automata The End of YoRHa Edition - 6 de outubro - SW

Em um futuro pós-apocalíptico, a Terra foi invadida por seres de outro mundo com armas mecânicas chamadas de "formas de vida de máquina", as quais expulsaram a raça humana do planeta. Refugiados em uma base lunar, eles criam o programa YoRHa, uma força militar de androides leais à causa para retomar seu lar. No papel de 2B e 9S, usuários encontrarão ação frenética característica da produtora Platinum Games, conhecida por títulos como Bayonetta, e também elementos de RPG enquanto enfrentam diversos tipos de inimigos desafiadores.

Esta edição conta com o DLC "3C3C1D119440927" que inclui coliseus e trajes inspirados por NieR Replicant como recompensas que podem ser obtidas. NieR: Automata The End of YoRHa Edition está disponível para Nintendo Switch por R$ 149,90.

No Man's Sky - 7 de outubro - SW

O game de exploração espacial No Man's Sky chega agora ao Nintendo Switch com um universo quase infinito, composto por incontáveis planetas, cada qual com condições únicas e recursos para serem obtidos. Usuários poderão viajar pelo espaço enquanto desvendam vários mistérios, realizam missões, enfrentam piratas em combates espaciais e criam sua própria base e frota, sozinhos ou em multiplayer. A versão do Nintendo Switch conta com todas as atualizações já lançadas do jogo e continuará a receber atualizações futuras.

No Man's Sky está disponível para Nintendo Switch por R$ 299,90.

Dakar Desert Rally - 4 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

O game oficial do famoso evento de corrida rally chega aos consoles e PC com experiências tanto para jogadores que preferem corridas arcade quanto simulações hardcore. Usuários podem esperar por um grande mundo aberto e mais de 30 estágios do clássico Rally Dakar, com pilotos e times licenciados em veículos como carros, motos, quadriciclos, caminhões e SSVs. Os cenários oferecem clima dinâmico e terreno acidentado para se enfrentar, além de exigir navegação para chegar ao final da prova sem se perder nos níveis de dificuldade mais avançados. É possível jogar tanto sozinho quanto em multiplayer para até quatro pessoas, além de contar com um modo de criação de percursos.

Dakar Desert Rally está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 147,45 e para PC, pela loja digital Steam, por R$ 129,90 e Epic Games Store.

Alfred Hitchcock - Vertigo - 4 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB e SW

Inspirado pelo clássico filme "Um Corpo que Cai" (Vertigo) de Alfred Hitchcock, jogadores irão investigar uma história que mergulha profundamente na loucura e na divisa entre memórias, imaginação e realidade. Será preciso desvendar a história de um escritor chamado Ed Miller, que sofreu uma violenta queda com seu carro em um desfiladeiro e agora sofre de um terrível caso de vertigem.

Porém, o que realmente está enlouquecendo Ed é que ele foi resgatado sozinho no carro, mas afirma que estava com sua esposa e filha no momento da queda. Durante a aventura jogadores podem esperar não só por uma narrativa que remete ao filme, mas também muito suspense e ângulos de câmera inspirados por Hitchcock.

Alfred Hitchcock - Vertigo está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 147,45.

Dread - 4 de outubro - PC

Neste game de terror multiplayer cooperativo, semelhante a Phasmophobia, até quatro jogadores poderão investigar localidades assombradas em locais como mansões antigas, escolas abandonadas e até as catacumbas de Paris em busca de espíritos. Usuários podem interagir com o cenário enquanto tentam descobrir que tipo de fenômeno sobrenatural assola o local, com elementos gerados aleatoriamente para que cada partida seja única. A equipe pode fugir ao identificar a assombração ou ficar e tentar exorcizá-la para maiores recompensas, porém quanto mais tempo eles permanecem em um local, mais assustador ele fica.