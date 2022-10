Overwatch 2: site adulto aponta alta nas buscas por nova personagem

Lançado em 4 de outubro, Overwatch 2 chegou como uma atualização que substituiu o primeiro jogo, sob um novo modelo gratuito com passe de batalha no PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Battle.net). O game de tiro multiplayer online da Blizzard Entertainment possui um elenco vibrante de personagens que se tornaram populares em sites adultos já no lançamento do game em 2016, sendo o jogo mais buscado no mesmo PornHub em 2017. O jogo conta ainda com picos de buscas pontuais quando são lançados novos personagens, como aconteceu com a chegada de Brigitte e Ashe.