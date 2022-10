Overwatch 2 sofre ataque DDoS no lançamento e servidor fica fora do ar

1 de 2 Overwatch 2 sofreu ataques em seu lançamento e muitos jogadores não puderam jogar por conta disso — Foto: Divulgação/Blizzard Entertainment Overwatch 2 sofreu ataques em seu lançamento e muitos jogadores não puderam jogar por conta disso — Foto: Divulgação/Blizzard Entertainment

O aviso sobre o ataque foi feito no dia do lançamento pelo presidente da produtora Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, que explicou os motivos dos erros de conexão e agradeceu a paciência dos jogadores. A maioria dos usuários que tentou acessar Overwatch 2 em seu lançamento foi recebida por erros de conexão e filas gigantescas, com 40 mil pessoas em espera. Mais tarde, o diretor do jogo, Aaron Keller, avisou que um segundo ataque foi realizado e que trabalhariam durante toda a noite para tentar resolver os problemas.

Atualmente, é possível jogar Overwatch 2, porém o game possui uma mensagem de alerta em sua tela inicial com os dizeres: "Estamos cientes de que alguns jogadores estão encontrando uma mensagem de erro inesperado do servidor ao tentar logar no jogo. Estamos trabalhando no momento para corrigir esse problema. Obrigado pela sua paciência!".

Overwatch 2 é um novo jogo de tiro multiplayer online da Blizzard Entertainment, sequência do primeiro Overwatch , que substituiu o game original por completo em uma atualização. O título é gratuito, com conteúdo sazonal em temporadas e opções de passe de batalha grátis ou pago para acessar novos personagens e itens cosméticos. A gameplay tradicional também recebeu novidades, com times de 5 integrantes ao invés de 6, além de um modo história planejado para 2023.

2 de 2 Jogo traz novidades como mudanças na gameplay, agora 5v5, e um mapa no Rio de Janeiro — Foto: Divulgação/Blizzard Jogo traz novidades como mudanças na gameplay, agora 5v5, e um mapa no Rio de Janeiro — Foto: Divulgação/Blizzard

Ataques DDoS a servidores não são como invasões, pois não comprometem a integridade do servidor: eles apenas têm como objetivo impedi-lo de trabalhar normalmente. A sigla DDoS vem do inglês "Distributed Denial of Service", ou seja, negar a capacidade de um serviço funcionar, como o servidor de um jogo. Normalmente esses ataques são realizados por hackers ou indivíduos que possuem redes de computadores infectados "zumbis" por todo o mundo para enviar requisições em massa e sobrecarregar um alvo.