Pager voltou? Conheça o comunicador via satélite para emergências

Considerado o avô dos smartphones, o pager fez sucesso nos anos 1990 por permitir o envio de mensagens de texto numa época em que era difícil falar com as pessoas. Em 2022, um equipamento similar acaba de ganhar uma nova geração: o comunicador via satélite para situações emergenciais. O produto é voltado para o público aventureiro e tem até botão físico de “SOS”.

Na versão mais recente, o dispositivo fabricado pela Garmin traz bateria para até 28 dias e pode entrar em contato com água. Nas linhas a seguir, conheça detalhes do inReach Messenger, que custa US$ 300 nos Estados Unidos, o equivalente a R$ 1.625.

2 de 6 O inReach Messenger pode usar conexão via satélite — Foto: Divulgação/Garmin O inReach Messenger pode usar conexão via satélite — Foto: Divulgação/Garmin

O que é o inReach Messenger?

3 de 6 O produto é voltado majoritariamente ao público que faz trilas e escaladas — Foto: Divulgação/Garmin O produto é voltado majoritariamente ao público que faz trilas e escaladas — Foto: Divulgação/Garmin

O inReach Messenger da Garmin é um comunicador via satélite que permite aos usuários enviar e receber mensagens de texto fora da cobertura celular. Na prática, o produto deve ser procurado especificamente ao público que busca essas necessidades.

A nova versão do dispositivo da Garmin traz um visual muito parecido com os relógios inteligentes sem as pulseiras. Inclusive, a principal diferença entre os dispositivos é a possibilidade de enviar e receber mensagens de texto sem precisar emparelhá-lo com um smartphone. Enquanto no caso dos smartwatch, o usuário necessita necessariamente emparelhar o aparelho.

Design e tela

4 de 6 O dispositivo pesa 113.9 gramas — Foto: Divulgação/Garmin O dispositivo pesa 113.9 gramas — Foto: Divulgação/Garmin

Em relação ao design, os modelos inReach Mini e o Mini 2 são os primeiros dispositivos de comunicação via satélite da fabricante. Embora os dispositivos sejam compactos, eles trazem como característica uma enorme antena externa. A nova versão, por sua vez, ganhou um estética muito mais minimalista ao eliminar o adereço.

O acessório apresenta uma tela LCD MIP transfletiva (memória em pixel), cujo recurso permite melhorar a legibilidade do visor de funções padrão como, por exemplo, gráfico de marés, dados da lua, marés alta e baixa e horários de nascer e pôr do sol. O display conta com resolução de 160 x 68 pixels. Quanto as dimensões, o aparelho mede 7,8 x 6,4 x 2,3 cm e pesa 113.9 gramas.

Conectividade

5 de 6 O acessório trabalha em conjunto com o app Garmin Messenger — Foto: Divulgação/Garmin O acessório trabalha em conjunto com o app Garmin Messenger — Foto: Divulgação/Garmin

Embora não seja obrigatório, o usuário pode emparelhar o inReach Messenger com o celular. Neste caso, ele vai trabalhar em sincronia com o aplicativo Garmin Messenger, no qual oferece outras funcionalidades como escolher automaticamente qual a melhor opção de conectividade entre Wi-Fi, celular ou satélite para mandar sua mensagem de SOS.

No geral, as mensagem são recebidas pelo Centro Internacional de Coordenação de Resposta a Emergências Garmin, que funciona em horário integral e todos os dias. O aparelho é bastante objetivo e traz o botão SOS localizado no corpo do produto, o que deve permitir comunicar rapidamente um SOS caso ocorra uma acidente.

Outros aparelhos no mercado também começam a oferecer o recurso com a opção de comunicação via satélite, como é o caso da nova geração de iPhones. De acordo com a Apple, o iPhone 14 consegue se conectar a um satélite e enviar a mensagem em menos de 15 segundos. Vale mencionar que o serviço estará disponível somente nos EUA e no Canadá e, nos dois primeiros anos, ele não será cobrado.

Recursos adicionais

Outra função se destaca no dispositivo é a possibilidade dele servir como carregador portátil. Na prática, esse recurso permite usar o "Carregamento de segurança", que funciona quando a bateria do smartphone do usuário chegar ao fim. O usuário pode se conectar ao inReach Messenger com carga suficiente para enviar mensagens de teste personalizadas do aplicativo Garmin Messenger.

6 de 6 Botão de SOS aciona a Central da empresa para ajudar em caso de emergência — Foto: Divulgação/Garmin Botão de SOS aciona a Central da empresa para ajudar em caso de emergência — Foto: Divulgação/Garmin

Quanto à ficha técnica, o inReach Messenger apresenta a bateria potente, que promete fornecer até 28 dias de duração nas configurações padrão. A Garmin traz de fábrica o acessório com certificado IPX7, o que permite o suporte à exposição acidental de água em até 1 metro por até 30 minutos.

Quanto custa

É imprescindível ressaltar que o aparelho da Garmin é apenas a primeira compra, pois o inReach Messenger funciona baseado num sistema de assinatura. O valor mais barato cobrado pela fabricante custa US$ 15 por mês, o que corresponde a R$ 80. Caso o usuário deseje, tem a alternativa de pacotes mais caros e completos, com mensagens de texto ilimitadas e intervalos de rastreamento muito curtos – de 2 minutos. Esse serviço pode custar US$ 65, algo em torno de R$ 360.

No mercado americano, o acessório está disponível para compra por US$ 300, o que daria aproximadamente R$ 1.625 em conversão direta e sem impostos. A empresa Poparts, que atua como representante da Garmin no Brasil, confirmou ao TechTudo que o inReach Messenger deve chegar ao país no início de 2023, depois de passar pelo processo de homologação da Anatel e importação.