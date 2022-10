O TechTudo esteve presente no evento de revelação da Evnia, em Paris. A marca foi apresentada com uma proposta de inclusão e de quebrar o estereótipo de que apenas adolescentes podem ser gamers. De acordo com Bruno Morari, diretor de marketing e produto da Philips Brasil, a nova linha cria um ecossistema com um design híbrido para o dia a dia, trazendo características menos agressivas, mas ainda com foco nos jogadores.

1 de 7 Philips Evnia é a nova linha gamer da marca; veja preços no Brasil — Foto: Divulgação/Philips Philips Evnia é a nova linha gamer da marca; veja preços no Brasil — Foto: Divulgação/Philips

Uma das características que chama a atenção na nova linha é o sistema de iluminação Ambiglow. A tecnologia analisa a imagem do monitor em tempo real e gera luzes com cores e brilho similares ao conteúdo. Por meio de um aplicativo, é possível sincronizar a iluminação por todo o ecossistema, mantendo mouse, teclado e headset coloridos conforme o jogo.

Os lançamentos estão divididos nas séries 3000, 5000, 7000 e 8000, em que o número mais alto representa os produtos mais premium. Todas as linhas têm monitores, mouses, teclados e headset com acabamentos que conversam entre si. Entre dezembro e janeiro, será feita a primeira introdução de produtos no Brasil, com displays importados das séries 7000 e 8000. A ideia da empresa é estudar a produção local da série 3000, de entrada e que dialoga mais com o público brasileiro, de acordo com a Philips.

2 de 7 34M2C7600 é o primeiro monitor Philips Evnia a chegar ao Brasil — Foto: Divulgação/Philips 34M2C7600 é o primeiro monitor Philips Evnia a chegar ao Brasil — Foto: Divulgação/Philips

Já o 34M2C8600 é um monitor QD-OLED com painel de 175 Hz e tempo de resposta de 0,1 ms. Com HDMI 2.0, ele também tem 34 polegadas e a mesma resolução Quad HD. O preço sugerido no Brasil é de R$ 12.699, com disponibilidade a partir de janeiro de 2023.

3 de 7 34M2C8600 tem painel QD-OLED e taxa de 175 Hz — Foto: Rubens Achilles/TechTudo 34M2C8600 tem painel QD-OLED e taxa de 175 Hz — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O 42M2N8900 é o display voltado para os que gostam de telas grandes. Com tecnologia OLED, 42 polegadas e HDMI 2.1, ele tem resolução 4K (3840 x 2160 pixels), painel com 138 Hz, tempo de resposta de 0,1 ms e suporte a HDR10. Disponível também a partir de janeiro, ele tem preço de R$ 13.799.

4 de 7 42M2N8900 tem tela grande e painel OLED — Foto: Rubens Achilles/TechTudo 42M2N8900 tem tela grande e painel OLED — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Outro modelo que foi anunciado é o 27M2C5500W, que tem 27 polegadas e tela curva com painel VA. A resolução é Quad HD, com taxa de atualização de 240 Hz e HDMI 2.0. Ele ainda não teve preço e data de lançamento anunciados no Brasil, mas deve ser uma opção mais em conta.

5 de 7 27M2C5500W tem taxa de atualização de 240 Hz — Foto: Divulgação/Philips 27M2C5500W tem taxa de atualização de 240 Hz — Foto: Divulgação/Philips

Os periféricos devem começar a chegar ao Brasil em junho de 2023, segundo a Philips. Entre os produtos anunciados globalmente, há modelos com e sem fio. O TAG7208, por exemplo, é um headset com drivers de 50 mm, design over ear e tecnologia DTS. Ele permite conexão de wireless de 2.4 GHz ou via cabo P2. Seu microfone conta com cancelamento de ruídos.

6 de 7 TAG7208 é um headset gamer com drivers de 50 mm — Foto: Rubens Achilles/TechTudo TAG7208 é um headset gamer com drivers de 50 mm — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Entre os mouses, é possível destacar o SPK9708, que tem design ergonômico e se conecta via USB 2.0. Bluetooth 5.0 ou via frequência 2.4 GHz sem fio. O teclado SPK8708 tem as mesmas possibilidades de conexão e completa a linha 8000 dos periféricos. As outras séries também trazem mouses, teclados e mousepads, de acordo com o posicionamento de cada um delas.

7 de 7 Philips Evnia também tem mouses e teclados voltados para os gamers — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Philips Evnia também tem mouses e teclados voltados para os gamers — Foto: Rubens Achilles/TechTudo