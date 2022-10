Pix da Caixa fora do ar: sistema não funciona no app, dizem usuários

O Pix da Caixa Econômica Federal está indisponível nesta segunda-feira (10), segundo relatos de clientes nas redes sociais. Usuários que tentaram fazer o envio de dinheiro por meio do sistema no aplicativo do banco, disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS), se depararam com a mensagem de erro "Transação indisponível no momento". Dados do Downdetector, plataforma que monitora o status de serviços online, indicam que o sistema está instável desde 8h (horário de Brasília), mas os problemas se intensificaram a partir das 11h.