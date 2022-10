Pix da Caixa fora do ar? Usuários relatam instabilidade no serviço

O Pix da Caixa Econômica Federal está fora do ar neste domingo (15). Segundo relatos no Twitter, não está sendo possível realizar transferências e receber quantias pelo aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), que exibe a mensagem "Transação indisponível no momento. Efetue novo acesso e tente novamente em alguns instantes". O Downdetector registou um aumento das notificações relacionadas ao app da Caixa às 11h05 (horário de Brasília) e os números continuam em alta.