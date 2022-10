PlayStation Stars chega ao Brasil; veja vantagens do programa de fidelidade

O PlayStation Stars, novo programa de fidelidade da voltado para o console da Sony , foi disponibilizado para os usuários nesta quarta-feira (5). O novo recurso promete recompensas e itens para alguns dos jogadores mais dedicados do PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ), como colecionáveis digitais, descontos em games, resgate de jogos completos ou de gift cards. O programa, que já estava disponível na Ásia, chegou agora às Américas, com um sistema que oferece benefícios para usuários que obtiverem troféus raros ou comprarem jogos específicos.

Para participar, os jogadores poderão se inscrever gratuitamente ao usar o PlayStation App para Android e iPhone (iOS) ou o site oficial da marca (https://www.playstation.com/pt-br/playstation-stars/). Veja, a seguir, mais detalhes sobre o recurso.

1 de 2 Programa de fidelidade PlayStation Stars oferece pontos e colecionáveis digitais para usuários no PS5 e PS4 — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Programa de fidelidade PlayStation Stars oferece pontos e colecionáveis digitais para usuários no PS5 e PS4 — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Através do PlayStation App, usuários inscritos no PlayStation Stars poderão acompanhar "Campanhas" - ou seja, tarefas específicas como comprar determinados jogos, obter troféus ou ser o primeiro de seu país ou região a 'platinar' um jogo de sucesso. Algumas campanhas são fáceis, como o "Monthly Check-In" que, em outubro, oferecerá uma versão digital de um Tiranossauro Rex de uma Tech Demo do PlayStation. Já outras, como "Aperte o play/1994", podem ser mais complicadas, uma vez que a 'missão' disponibiliza algumas músicas e o jogador precisa descobrir de qual jogo elas são oriundas.

As recompensas do programa vêm em duas formas: pontos de fidelidade e colecionáveis digitais. Os pontos podem ser trocados por vantagens como fundos da carteira PSN, produtos selecionados da PlayStation Store ou mesmo descontos em compras. Atualmente, os jogos disponíveis para o resgate por pontos são Sekiro: Shadows Die Twice, It Takes Two, Cult of the Lamb, The Quarry e Hades. Há, também, a opção de trocar por gift cards de R$ 25 ou 110.

Já os colecionáveis digitais são versões em 3D de personagens e objetos marcantes de seus jogos favoritos, que podem ser colocados em um mostruário virtual no PlayStation App. De acordo com suas configurações de privacidade, o usuário pode tornar ou não esse mostruário acessível para outros jogadores.

Para subir de nível no programa, será preciso completar as Campanhas, obter troféus raros ou mesmo comprar jogos com colecionáveis digitais como recompensas. Ao se inscrever, o usuário começa no nível 1 e pode chegar até o nível 4, o que exige 128 troféus e 4 jogos comprados. Uma polêmica recente é que uma das vantagens do nível 4 do programa é que o jogador terá prioridade no atendimento ao consumidor por chat da companhia, algo que muitos usuários acreditam que não deveria ser atrelado PlayStation Stars.

O saldo do programa fica disponível para consulta no PlayStation App e os pontos expiram a cada 24 meses após serem obtidos. Uma vez que um usuário atinja um novo nível, permanecerá nele durante todo o resto do ano e ainda mais 13 meses após esse período. Não é preciso ter uma assinatura da PS Plus para participar do PlayStation Stars, mas jogadores assinantes receberão pontos em suas compras na PlayStation Store como um bônus.

Como se inscrever no PlayStation Stars

Para se inscrever no programa de fidelidade, é necessário que sua conta na PlayStation Network seja de adulto. Usuários podem utilizar o PlayStation App para Android e iPhone (iOS) ou o site oficial da PlayStation para se inscrever no programa. Basta acessar a página, clicar em "Inscrever-se agora" no App ou "Assine agora" no site, ler os termos do programa e aceitar para começar a participar.

2 de 2 A forma mais fácil de se inscrever no programa PlayStation Stars é pelo App do PlayStation no Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro A forma mais fácil de se inscrever no programa PlayStation Stars é pelo App do PlayStation no Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Após todo o procedimento, pode acontecer de usuários não serem aceitos imediatamente no programa e tenham que entrar e uma fila de espera para o PlayStation Stars. Segundo a Sony, todos irão receber acesso ao programa em até dois meses a partir de sua data de registro.

