Praetorians e Dead End Job serão jogos grátis do Xbox em novembro

Praetorians HD Remaster e Dead End Job serão os jogos grátis do Xbox Series X/S e Xbox One em novembro na promoção Games with Gold, exclusiva para assinantes dos serviços Xbox Live Gold e do Xbox Game Pass Ultimate. Vale lembrar que recentemente, em outubro, a Microsoft encerrou a distribuição mensal de clássicos retrocompatíveis do Xbox 360 na Games with Gold. Confira, a seguir, mais detalhes sobre os jogos gratuitos dos consoles e as datas nas quais ficarão disponíveis para serem baixados.