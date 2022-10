Precisa deixar celular na assistência? Samsung vai proteger seus dados

A Samsung liberou um novo recurso de segurança para celulares focado especificamente nos usuários que estão com problema e precisam deixar o aparelho na assistência técnica. O chamado Modo de Manutenção protege informações pessoais, como fotos, mensagens e agenda de contatos enquanto o dispositivo estiver com terceiros. A novidade está no Android 13 e na One UI 5.

A marca sul-coreana afirma ainda que a novidade chegará de forma gradual para os dispositivos a partir do Galaxy S22, lançado no início do ano. A função tinha sido vista anteriormente nas versões beta da One UI 5, e agora foi oficializada pela companhia.

2 de 2 Modo Manutenção é ativado facilmente nas configurações do aparelho — Foto: Reprodução/Samsung Modo Manutenção é ativado facilmente nas configurações do aparelho — Foto: Reprodução/Samsung

Como funciona o Modo de Manutenção do Galaxy

O Modo de Manutenção é capaz de criar uma conta de usuário separada quando o dispositivo é entregue para reparo. Assim, o smartphone pode ser reparado e testado nas assistências sem que seja possível acessar informações privadas.

Para ativar, tudo o que o usuário precisa fazer é selecionar o Modo de Manutenção no menu "Cuidados com a bateria e o dispositivo" dentro do aplicativo de configurações e reiniciar seu smartphone. Assim que o smartphone for reiniciado, todas as suas informações pessoais, incluindo suas fotos, documentos e mensagens, estarão restritas.

O Modo de Manutenção só está disponível no Android 13 — Foto: Reprodução/Samsung

Caso o modo esteja ativo, não será possível recuperar aplicativos instalados pelo dono do celular. Dados ou contas gerados e inseridos ao usar o Modo de Manutenção são excluídos automaticamente assim que o proprietário desativa o recurso.

A Samsung informa que os técnicos ainda podem baixar aplicativos na Galaxy Store. No entanto, esses apps e os seus respectivos dados gerados também serão excluídos assim que o proprietário sair do Modo de Manutenção. "Este é apenas o exemplo mais recente de nossos esforços constantes para introduzir novas maneiras de fazer as pessoas se sentirem seguras e no controle”, contou a empresa em comunicado.

Disponibilidade

Apesar da Samsung informar que a novidade chegará para o Galaxy S22 e modelos posteriores, tudo indica que a função será liberada também para outros smartphones da marca compatíveis com o Android 13 e a interface One UI 5. Isso porque o Modo de Manutenção foi testado inicialmente na linha Galaxy S21 , em julho na Coreia, e depois foi lançado em setembro na China.

O processo de liberação da ferramenta continuará ao longo de 2023, de acordo com a empresa.