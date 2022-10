Prêmio eSports Brasil 2022: veja categorias e indicados da premiação

O Prêmio eSports Brasil 2022, a maior premiação dos esportes eletrônicos do país, será realizado em 16 de dezembro na cidade de São Paulo e já conta com todos os indicados nas categorias técnicas. O nome dos atletas e influenciadores foram divulgados neste domingo (23) depois de passarem pela seleção do um júri técnico do PeB 2022. O público já pode votar através do portal oficial do evento (https://peb.gg/). As categorias Semipopulares, como Melhor Streamer e Melhor Caster, e a categoria Popular, Craque da Galera, também já contam com a votação aberta para o público indicar seus nomes favoritos. Confira mais detalhes a seguir.