Prime Gaming: Fallout New Vegas, WRC 9 e mais jogos estão grátis em novembro

O Amazon Prime Gaming anunciou nesta quinta-feira (27) sete jogos que ficarão gratuitos para os assinantes durante o mês de novembro. Após Fallout 76 ter sido disponibilizado durante o mês de outubro , agora é a vez de Fallout: New Vegas Ultimate Edition aparecer como principal destaque da nova lista da plataforma. Além dele, também foram liberados Indiana Jones and the Last Crusade, Facility 47, WRC 9, Etherborn, Whispering Willows e Last Day of June. Todos os títulos poderão ser resgatados a partir da próxima terça-feira (1).

Vale lembrar que a assinatura do Amazon Prime custa R$ 14,90 ao mês ou R$ 119 por ano, com a possibilidade de fazer um teste gratuito de 30 dias. Além do Prime Gaming, assinantes tem acesso ao catálogo do Prime Video, do Prime Music e permissão para realizar uma inscrição mensal na plataforma de streaming Twitch. A seguir, veja mais detalhes dos games disponíveis para o mês de novembro.

👉 Free Fire no Amazon Prime Gaming funciona no Brasil? Veja no Fórum do TechTudo.

1. Fallout: New Vegas Ultimate Edition

Fallout: New Vegas é um jogo que foi lançado em outubro de 2010, desenvolvido pela Obsidian Entertainment e distribuído pela Bethesda. Sua Ultimate Edition foi lançada em 2012, e inclui todas as expansões e atualizações lançadas para o jogo base até então.

O game trata-se de um RPG de mundo aberto que se passa em um cenário pós-apocalíptico. Em um local chamado Deserto de Mojave, o jogador precisará viver a jornada do protagonista na busca por aqueles que o prejudicaram no passado, processo que poderá afetar os moradores da região.

2 de 8 Fallout: New Vegas leva jogadores para uma nova Las Vegas pós-apocalíptica — Foto: Reprodução/Gameinformer Fallout: New Vegas leva jogadores para uma nova Las Vegas pós-apocalíptica — Foto: Reprodução/Gameinformer

2. Indiana Jones and the Last Crusade

Sem surpresas, o Prime Gaming traz mais uma aventura clássica do gênero point and click (apontar e clicar). Dessa vez, o jogo é Indiana Jones and the Last Crusade, lançado em julho de 1989 pela LucasArts. Ambientado na Europa no ano de 1938, o game conta com a história de um grande mal que está atrás do mais poderoso talismã de todos, o Santo Graal. Indiana Jones aparece para impedir e iniciar uma nova aventura, e tem ajuda de seu pai dessa vez.

3 de 8 Indiana Jones and the Last Crusade é um grande clássico dos jogos point and click lançado no final da década de 80 — Foto: Divulgação/Steam Indiana Jones and the Last Crusade é um grande clássico dos jogos point and click lançado no final da década de 80 — Foto: Divulgação/Steam

3. Facility 47

Facility 47 é mais uma opção de jogo point and click, mas é bem mais atual. Lançado pela Inertia Game Studios em 2014, o game leva o jogador para uma aventura em uma instalação de pesquisas remota, localizada nas profundezas da tundra da Antártica. Nesse caminho, é necessário resolver os mais variados puzzles, com o objetivo de abrir mais e mais áreas dentro da instalação.

4 de 8 Facility 47 leva o jogador a explorar uma instalação na Antártica — Foto: Divulgação/Steam Facility 47 leva o jogador a explorar uma instalação na Antártica — Foto: Divulgação/Steam

4. WRC 9

WRC 9 é o jogo de corrida oficial do Campeonato Mundial de Rally de 2020. Desenvolvido pela KT Racing, o game traz uma experiência bastante realista da modalidade off-road de corridas. Em relação à versão anterior, WRC 9 traz mais pistas e a possibilidade de criar seus próprios campeonatos. Ainda, há melhorias gráficas e ajustes em alguns detalhes, como nos sons dos motores.

5 de 8 WRC 9 promete uma experiência de rally com alta fidelidade visual, até mesmo nas nuvens de poeira levantadas — Foto: Reprodução/PlayStation Store WRC 9 promete uma experiência de rally com alta fidelidade visual, até mesmo nas nuvens de poeira levantadas — Foto: Reprodução/PlayStation Store

5. Etherborn

Etherborn foi desenvolvido pela Altered Matter e lançado em 2019. Trata-se de um jogo de plataforma recheado de puzzles para serem resolvidos. O jogador, então, precisa explorar e compreender todas as estruturas que alteram a gravidade no cenário. O objetivo é levar o protagonista, um ser sem voz, a descobrir seu propósito neste mundo.

6 de 8 Etherborn mistura plataforma e puzzle em uma aventura para descobrir o propósito do protagonista — Foto: Divulgação/Steam Etherborn mistura plataforma e puzzle em uma aventura para descobrir o propósito do protagonista — Foto: Divulgação/Steam

6. Whispering Willows

Whispering Willows aparece como mais uma boa opção de jogos com puzzles. Lançado em 2014 pela Night Light Interactive, o game leva o jogador a um cenário aterrorizante, a mansão dos Willows. A protagonista é Elena Elkhorn, que tem o objetivo de encontrar seu pai e descobrir os segredos da mansão. Um dos pontos mais criativos da trama é o amuleto que Elena recebeu de seu pai, que permite que ela possa se comunicar com os mortos e, dessa forma, resolver os puzzles pelo caminho e ajudar as almas presas na casa.

7 de 8 Whispering Willows conta com uma música que irá aterrorizar o jogador tanto quanto a própria mansão dos Willows — Foto: Divulgação/Steam Whispering Willows conta com uma música que irá aterrorizar o jogador tanto quanto a própria mansão dos Willows — Foto: Divulgação/Steam

7. Last Day of June

A trama de Last Day of June começa levantando um questionamento: "O que eu faria para salvar quem eu amo?". Inspirado na assombrosa canção de Steven Wilson, "Drive Home", o jogo, lançado em 2017 pela Ovosonic, é uma aventura interativa sobre amor e perda. Elogiado pela crítica, Last Day of June convida o jogador a se juntar a Carl e June em um começo que parecia ser apenas uma divertida saída ao lugar que eles mais gostam, mas que culminou em eventos que podem salvar o dia e a vida de June.

8 de 8 Last Day of June é uma bela história aclamada pela crítica especializada — Foto: Divulgação/Steam Last Day of June é uma bela história aclamada pela crítica especializada — Foto: Divulgação/Steam

Mais conteúdos gratuitos