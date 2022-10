Promoção de cafeteira 3 Corações de Outubro Rosa é golpe; proteja-se

O golpe da Cafeteira 3 Corações voltou a circular no WhatsApp neste mês. Desta vez, a mensagem fraudulenta - que já é antiga e havia reaparecido anteriormente em fevereiro - alega que a promoção seria uma ação referente ao Outubro Rosa, a campanha de conscientização ao câncer de mama. Dados do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas feitas no Google, indicam que houve aumento súbito em pesquisas por termos como "outubro rosa 3 corações", "outubro rosa 3 corações promoção" e "cafeteira 3 corações outubro rosa" nos últimos sete dias.