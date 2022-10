Próximo iPhone pode estrear novo tipo de botão lateral; entenda

A Apple poderá mudar o mecanismo do botão de volume do iPhone 15 , previsto para o ano que vem. As versões Pro e Pro Max podem estrear teclas de estado sólido, de acordo com a informação divulgada pelo analista Ming-Chi Kuo, que é conhecido por revelar rumores certeiros. Sem uma peça mecânica, a nova solução substituiria também o botão de liga/desliga e teria tecnologia tátil, funcionando por pressão, assim como o botão Home inaugurado no antigo iPhone 7 .

Se tudo ocorrer como previsto, os novos celulares serão lançados somente no segundo semestre de 2023. Ainda segundo o analista, a novidade também estaria presente num provável iPhone 15 Ultra. Desta forma, os celulares iPhone 15 e 15 Plus ficariam com os tradicionais botões mecânicos.

2 de 2 A Apple mal apresentou o iPhone14 e já surgiram especulações sobre o provável iPhone 15 — Foto: Reprodução/Apple A Apple mal apresentou o iPhone14 e já surgiram especulações sobre o provável iPhone 15 — Foto: Reprodução/Apple

De acordo com o site 9to5Mac, a suposta mudança deve ser explicada pela equipe de marketing da Apple como uma forma de aumentar a durabilidade do componente.

Da mesma forma como aconteceu na troca do botão Home tradicional para o botão tátil, em 2016, Kuo acredita que o novo botão lateral também deve ter um motor de vibração com tecnologia Taptic Engine da Apple, para passar aquela sensação do clique, em resposta à ação do usuário. Isso aumentaria o número total em um iPhone para três desses componentes.

Outros rumores sobre a série iPhone 15 indicam que a versão “Pro Max” poderá ter o dobro de potência no zoom de câmera por conta da lente periscópica, que promete melhorar de forma significativa a qualidade das fotos a longa distância. Vale dizer, porém, que a Apple não comentou oficialmente nenhuma dessas informações, e tudo isso deve ser encarado pelo leitor apenas como rumores.

Por outro lado, de acordo com a entrevista dada pelo vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple, Greg Joswiak, ao The Wall Street Journal, a Apple também deve adotar a entrada USB-C na sua próxima linha de smartphones, no lugar do conector Lightning, como forma de se adaptar às novas exigências da União Europeia que entrarão em vigor em 2023.