Próximo iPhone SE deve ganhar tela maior, mas continuar com Touch ID

A próxima geração do iPhone SE pode ganhar uma tela bem maior do que a atual: passaria de 4,7 polegadas para 6,1 polegadas, segundo informações de bastidores que circulam na indústria de celulares. O assunto entrou no radar do analista Ross Young, que é conhecido por antecipar os planos da Apple. O novo celular deve ser lançado somente em 2024 com um entalhe no alto do painel frontal. Não há previsão de preço ou lançamento no Brasil.