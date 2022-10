Próximos V3? Motorola deve lançar dois celulares dobráveis em 2023

Também não há como prever quais serão as fichas técnicas dos dois aparelhos e o design de cada um. O site Android Police lembra que a Motorola tem forte concorrência no mercado asiático de outras fabricantes no segmento de dobráveis, como a Oppo, Xiaomi e Huawei, e disputa o mercado global com a Samsung, que domina 88% das vendas pelo mundo.

A fabricante sul-coreana costuma lançar dois celulares dobráveis por ano desde o começo, sendo que os modelos atuais são o Galaxy Z Flip 4, que tem um visual compacto e formato de concha, e o Galaxy Z Fold 4, que parece um tablet quando está aberto. Blass, por sua vez, não consegue prever se a Motorola vai seguir este mesmo caminho, e lançar versões com tamanhos diferentes.

A Motorola se prepara para lançar o Motorola Razr 2022 na Europa e nos Estados Unidos em breve, após um lançamento morno na China, em agosto deste ano, como ressaltou o site Android Police. O modelo atual é conhecido internamente pelo codinome Maven.

Ao mesmo tempo que o pós-pandemia esquentou o comércio de celulares, os dobráveis também foram beneficiados, ao suprir uma demanda por aparelhos com proposta mais premium e com itens exclusivos. De acordo com o relatório divulgado em março de 2022, a indústria de dobráveis teve um aumento de 309% nas vendas em 2021, em relação ao ano anterior.

Com informações de Android Police