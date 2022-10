PS4: lançamentos e games de destaque em 2022

A nova geração vem ganhando força e volume de títulos, mas ainda há muitos lançamentos que saem também para a geração anterior de videogames, incluindo o PS4 . Para quem mantém o Playstation 4 em pleno funcionamento, o Submarino separou uma lista com alguns dos games mais empolgantes de 2022 e com novos jogos, prestes a chegar às lojas.

Saints Row

Reboot da clássica franquia de mundo aberto, em que os jogadores exploram a fictícia cidade de Santo Ileso. É um paraíso tomado pelo crime, palco para empreitadas grandiosas e missões cheias de adrenalina e bom humor, usando armas, veículos e até um wingsuit. O jogador cria e personaliza seu protagonista para entrar no game ao lado de três companheiros.

The Quarry

Jogo do mesmo estúdio de Until Dawn e The Dark Pictures, The Quarry tem uma narrativa cinematográfica com elementos de horror e sobrevivência, desenvolvendo vários personagens ao mesmo tempo. A história se passa em um acampamento de verão, quando jovens descobrem que não estão sozinhos no local. Conta com modo para um jogador e multiplayer local, com multiplayer online previsto para este semestre.

Elden Ring

Um dos jogos mais elogiados do primeiro semestre, é um RPG de ação e fantasia ambientado em um mundo idealizado por Hidetaka Miyazaki, criador de Dark Souls, e por George R.R. Martin, autor de Game of Thrones. Elden Ring é um game do "estilo Souls", em que seu personagem explora cenários, encontra novas armas e enfrenta inimigos cada vez mais difíceis. Seu personagem precisa explorar as Terras Intermédias em busca do poder do Anel Prístino, com ajuda de aliados (incluindo seus amigos online).

Horizon Forbidden West

A sequência de Horizon Zero Dawn teve seu lançamento ofuscado por Elden Ring, mas tenha certeza que esse é mais um jogo imperdível exclusivo da Sony. Meses depois dos eventos do primeiro jogo, em Horizon Forbidden West, Aloy busca mais respostas para restaurar o processo de terraformação e precisa enfrentar uma nova peste que começa a devastar a natureza.

LEGO Brawls

Anteriormente exclusivo do Apple Arcade, o jogo de luta LEGO Brawls chegou aos PS4 para matar a vontade de quem quer jogar os inimigos para fora da tela. Ele tem batalhas de até 4 contra 4, no mesmo esquema de Super Smash Bros. Ultimate, porém, com personagens de todas as linhas LEGO, incluindo até Ninjago e Jurassic World.

Valkyrie Elysium

Sequência da franquia Valkyrie, popular no Playstation nos anos 2000, esse novo título traz mecânicas de RPG e combates em tempo real, com alta velocidade e estilo tridimensional. A história se passa em um mundo em colapso, à espera do Ragnarok, enquanto o emissário da redenção, Valkyrie, tem a tarefa de tentar uma salvação.

Gran Turismo 7

O game de corrida exclusivo de Playstation comemora 25 anos da franquia com a maior e mais completa experiência automobilística. Gran Turismo 7 tem detalhes minuciosos dos carros, mecânicas de simulador e até o aval de nomes como Lewis Hamilton. Ainda assim, os inexperientes também conseguem aproveitar a diversão.

FIFA 23

A nova edição do jogo de futebol da EA Sports promete mais realismo e visual impressionante para as partidas, com seleções masculinas e femininas, pela primeira vez. O game conta com a tecnologia HyperMotion2, que tem o dobro de capturas de movimentos do mundo real para criar animações mais reais do que nunca. FIFA 23 possui crossplay entre sistemas e diversos modos de jogo, incluindo Ultimate Team, Momentos FUT, Carreira e Volta Football, além de 19 mil atletas, mais de 700 times, 100 estádios e 30 ligas para você selecionar.

Call of Duty: Modern Warfare 2

O remake do jogo de 2009 é também uma sequência de CoD: Modern Warfare de 2019. No game de tiro em primeira pessoa, o jogador entra na Força-Tarefa 141 para tentar impedir uma ameaça terrorista. O título traz também o multiplayer da série e integração com Call of Duty: Warzone 2.0 e Call of Duty: Warzone Mobile.

Call of Duty: Modern Warfare 2 está em pré-venda, com previsão de lançamento para 28 de outubro.

God of War: Ragnarök

Novo capítulo da história épica de Kratos, o deus da guerra, ao lado de seu filho, Atreus. Depois dos acontecimentos do primeiro game, vamos reencontrar os dois em meio à profecia descoberta por eles que tem relação com o Ragnarök, o fim dos Nove Reinos. Além dos cenários nórdicos, o novo jogo promete explorar paisagens de todos os Nove Reinos, enquanto você enfrenta criaturas perigosas com as armas já conhecidas, o machado Leviatã, as Lâminas do Caos e o escudo Guardião. Atreus, ao seu lado, ganha novas habilidades e usa seus poderes para auxiliar na finalização dos inimigos.

God of War: Ragnarök está em pré-venda, com previsão de lançamento para 9 de novembro.

