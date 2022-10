PS5: conheça os novos recursos do controle DualSense

Um dos destaques do PS5 , juntamente com seu design futurístico e alienígena e o carregamento super-rápido dos games, é o seu novo controle, chamado de DualSense. Como o PS5, com certeza, está em muitas listas de presentes do Dia das Crianças, o Submarino fala um pouco sobre o DualSense e como ele inova na jogabilidade - em jogos para os pequenos e também para os adultos.

O DualSense foi lançado junto com o console, no final de 2020, e todo videogame vem com, pelo menos, um controle. O tradicional é branco e preto, combinando com o estilo do aparelho. Mas você já encontra outras opções oficiais da Sony, incluindo preto midnight, vermelho cosmic e azul starlight.

O que tem de novo no DualSense?

Os controles anteriores dos videogames da Sony eram chamados de DualShock e mantinham uma coerência em design e evolução. O DualSense do PS5 é uma grande evolução, principalmente falando dos recursos, porque seu formato ainda é parecido, praticamente um passo além do que era o DualShock 4.

Além do visual arrojado em duas cores, uma das grandes novidades do DualSense é o feedback háptico, realizado por uma série de dispositivos de vibração espalhados por todo o controle. Com isso, o acessório pretende criar mais sensações no jogador, e daí o nome, para deixar as experiências de games mais imersivas.

Por exemplo, quando você está dirigindo um veículo em algum jogo, o controle tem uma vibração leve e contínua, porém, se seu personagem é atacado, o controle vibra mais freneticamente.

Também contribuem para isso as pequenas caixas de som presentes no controle, que tocam sons diferentes do que está saindo dos alto-falantes da TV. Por exemplo, você pode ouvir todo o design de som do jogo na TV, mas você ouve o walkie-talkie de outros personagens apenas pelo controle.

Além das caixas de som, o DualSense ganhou um microfone interno, que ajuda nas partidas compartilhadas com amigos.

A última novidade é o ajuste de pressão dos botões L2 e R2, os gatilhos principais que ficam na parte superior do acessório. Dependendo do jogo, o recurso pode ser utilizado de formas diferentes, para que a pressão nos botões faça uma ação diferente.

Por exemplo, em Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão, apertar mais leve dá tiros normais e apertar o gatilho até o final solta uma bomba mais poderosa.

Essas novidades já estão sendo utilizadas em diversos games do PS5. Porém, nos jogos exclusivos do console, como Marvel's Spider-Man Miles Morales, Returnal e Horizon Forbidden West, o uso dá um passo além, explorando novas possibilidades para o jogador com o controle em mãos.

Em Horizon Forbidden West, por exemplo, os gatilhos com pressão são essenciais para você dosar a força para Aloy atirar uma flecha.

Mas a melhor forma de demonstrar as possibilidades dos novos recursos já vem com o PS5: o joguinho Astro’s Playroom é uma boa introdução ao PS5 e ao DualSense. E ele vai além de ser um tutorial do novo console e controle: é bem divertido e envolvente.

De toda forma, o PS5 permite ajustar a intensidade das vibrações e das respostas, ou até mesmo desligá-las, caso o jogador não se sinta confortável com essa experiência. Isso ainda aumenta a duração da carga do controle, que é carregado com cabo USB-C.

