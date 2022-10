Pura nostalgia: confira 5 celulares Nokia que foram relançados

Grande parte das releituras de celulares clássicos da Nokia também traz, como atrativo, o resgate de jogos clássicos, com destaque para o Snake, o famoso jogo da cobrinha. Vale ressaltar que a maioria dos celulares lançados pela HMD Global, atual controladora da marca, foram anunciados apenas no mercado europeu e não estão à venda no Brasil. Porém, lá fora, são comercializados a preços populares que, em conversão direta, não chegam a R$ 500.