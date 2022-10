Qual o melhor tablet para estudar ou trabalhar em 2022?

Por que um tablet?

O tablet é um dispositivo fino, leve e portátil, com tela razoavelmente grande (de 7 a quase 15 polegadas), ideal para leitura, consumir conteúdo em vídeo, para apresentações, fazer anotações em aulas e reuniões, escrever com as canetinhas touch ou utilizando uma case-teclado, além de projetar e desenhar na tela usando aplicativos próprios para isso.

Dessa forma, ele pode ser uma ferramenta mais leve do que um notebook e mais útil do que um celular para acompanhar você no estudo e no trabalho. Além da facilidade em carregar o gadget por aí, você pode montar uma estação de trabalho, já que a maioria dos tablets é compatível com teclado e mouse Bluetooth ou podem ser usados como segunda tela.

Separamos opções divididas entre tablets de entrada, com boa performance para tarefas mais simples e preço mais baixo; intermediários, com tela e desempenho melhores para quem pode gastar um pouco mais; e topo de linha, para quem precisa investir em um equipamento com as melhores configurações para não perder tempo nos estudos e no trabalho.

Importante ressaltar que diversos modelos possuem versões que funcionam apenas no Wi-Fi e outras que conseguem receber chip 4G ou 5G. Atenção na hora de comprar.

Deixamos de fora as alternativas mais econômicas, que funcionam bem para crianças, estudantes e para consumo de vídeo em casa, mas podem não atender quem vai utilizar o dispositivo como ferramenta de trabalho.

Tablets de entrada

Galaxy Tab A7 Lite - Tablet Samsung com corpo em metal, bordas finas e apenas 366 gramas, com tela de 8,7 polegadas com resolução 1340 x 800 (WXGA+). Ele possui câmera traseira de 8 MP e lente para selfies e videochamadas com 2 MP. A bateria apresenta boa autonomia, com 5.100 mAh.

Possui dois alto-falantes no modo paisagem, para você assistir a filmes e séries com som estéreo e compatível com Dolby Atmos. Conta com processador de oito núcleos com velocidades de 2.3GHz e 1.8GHz, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, com possibilidade de ampliação a até 1 TB com cartão microSD.

Galaxy Tab A8 - Dispositivo Samsung de 2022 com tela de 10,5 polegadas e resolução 1920 x 1200, bordas finas e 508 gramas. Conta com bateria de 7.040 mAh, processador octa-core com 2 GHz, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, também com opção para cartão microSD de até 1 TB.

O Galaxy Tab A8 vem com software para gravação de tela instalado e permite expandir até três apps ao mesmo tempo no display. A câmera traseira é de 8 MP e a frontal de 5 MP. Tem ainda alto-falantes quádruplos e tecnologia de som estéreo Dolby Atmos.

Moto Tab G70 - Lançado neste ano pela Motorola, o Moto Tab G70 tem tela de 11 polegadas com resolução 2K (2000 x 1200 pixels), com construção em liga de alumínio e 500 gramas de peso.

Vem com processador Helio G90T MediaTek MT6785 (octa-core de até 2,05 GHz), 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento com possibilidade de expansão com microSD de até 1 TB. A câmera principal tem 13 MP e a frontal, 8 MP. Segundo a Motorola, o equipamento foi pensado principalmente para o consumo multimídia, como leitura de e-books e assistir a filmes e séries, mas também dá conta de apps de trabalho e jogos.

Tablets intermediários

iPad 9ª geração - O iPad tradicional está em sua nona geração, ainda com visual antigo de bordas mais arredondadas, e tem o menor preço entre os tablets da Apple. A tela é LCD Retina de 60 Hz, com 10,2 polegadas e resolução 1620 x 2160 pixels. Acima da tela, está a câmera ultra-angular de 12 MP com o recurso Palco Central, que mantém o usuário sempre no foco do vídeo ou das chamadas. Na traseira, está uma câmera grande-angular de 8 MP.

O iPad de 9ª geração conta com o chip A13 Bionic (usado no iPhone 11 de 2019), que não tem dificuldade em executar apps de entretenimento, jogos e produtividade, incluindo editores de texto, e-mails e Internet. Ele pode ser encontrado com opções de armazenamento de 64 ou 256 GB, ambas com menos de 500 gramas.

Lenovo Tab P11 Plus - Opção de tablet com sistema Android de tela maior, com 11 polegadas, alto brilho e resolução 2K. Construção com bordas finas e menos de 500 gramas. Segundo a marca, conta com 4 alto-falantes JBL e suporte a Dolby Atmos.

Conta com processador Mediatek MT6785 Helio G90T, 4 GB de memória RAM e opções com 64 GB ou 128 GB de armazenamento, com expansão via microSD. A bateria tem 7.500 mAh, o que a marca afirma aguentar 15 horas de uso ou 12 horas de vídeo. Um diferencial é a câmera com sistema de cancelamento de ruído de fundo, para melhorar as videochamadas.

Xiaomi Pad 5 - Primeiro tablet da marca chinesa lançado no Brasil, o Xiaomi Pad 5 (ou Mi Pad 5) pretende funcionar tanto como ferramenta de trabalho como entretenimento. Tem tela de 11 polegadas com resolução de 2560 x 1600 pixels e taxa de atualização de 120 Hz, ideal para games.

O tablet vem com processador Snapdragon 860 (8x até 2,96 GHz), GPU Adreno 640, memória RAM de 6 GB e armazenamento de 128 GB. No som, são 4 alto-falantes e compatibilidade com áudio Dolby Atmos e Hi-Res. A câmera frontal tem 8 MP e a traseira 13 MP. Para sustentar tudo isso, a bateria enorme é de 8.720 mAh.

Galaxy Tab S6 Lite - Enquanto a linha Tab A tem os dispositivos de entrada, a Samsung oferece os produtos Tab S para quem precisa de mais performance. O Galaxy Tab S6 Lite é a alternativa custo-benefício, com tela LCD com 10,4 polegadas e resolução 2K, hardware com processador Exynos 9611, memória RAM de 4 GB, 64 ou 128 GB de armazenamento e bateria de 7.040 mAh.

No design, ele é leve e fino, com estrutura de metal sem emendas e menos de 500 gramas. A câmera frontal tem 8 MP e a traseira, 5 MP. Para completar a experiência, ele já vem com uma capa protetora e com a canetinha S Pen ergonômica.

Tablets topo de linha

iPad Air - O iPad Air de 5ª geração chega ao mercado com o poderoso processador Apple M1, utilizado em versões de 2020/21 do Macbook Air e Macbook Pro, para rivalizar com chips potentes de notebooks, como o Intel Core i5 e i7. Com tela de 10,9 polegadas, o iPad Air é uma opção de alta performance, mas ainda bastante leve e portátil, com cerca de 460 gramas.

Ele conta com tela Liquid Retina com resolução 2360 x 1640, TrueTone e revestimento antirreflexo, alto-falantes estéreo nas laterais, dois microfones embutidos, câmera frontal ultra-angular de 12 MP com Central Stage e possibilidade de conexão 5G. Combinado com o Apple Pencil, essa pode ser a melhor opção de iPad para os criativos que precisam de mobilidade e performance.

iPad Pro - Já o iPad Pro de 4ª geração deve ser a escolha para quem consegue adaptar sua realidade de trabalho à tela touch, alternando com Magic Keyboard ou o Apple Pencil (vendidos separadamente). As versões de 11 e 12,9 polegadas também contam com o chip Apple M1, com opções com 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento, que contam com 8 GB de memória RAM; 1 TB ou 2 TB, que vêm com 16 GB de RAM.

Ou seja, esse é um tablet realmente para uso profissional, que atende criadores de conteúdo, designers, artistas gráficos, editores de imagens, editores de vídeos e animadores 3D, entre outros usos que precisam de altíssima performance.

Sua destinação ao uso profissional é tão clara que o iPad Pro vem com entrada USB-C compatível com tecnologia Thunderbolt, que permite maior conexão de acessórios e monitores externos de alta resolução (até 6K), além de facilitar a transferência de arquivos.

Galaxy Tab S7 FE - Opção econômica nos tablets mais avançados da Samsung, o Tab S7 FE tem tela TFT de 12,4 polegadas com resolução WQXGA (2560 x 1600 pixels), design sofisticado, construção em alumínio e cerca de 600 gramas. Com esse tamanho de tela, não fica entre as opções mais portáteis, mas oferece uma ampla área de trabalho, em conjunto com a S Pen, incluída na caixa.

O Tab S7 FE conta com processador Snapdragon 750G, 6 GB de memória RAM e 128 GB de espaço interno, com suporte a cartão microSD para ampliação do armazenamento. Outro destaque é a bateria gigante de 10.090 mAh.

Galaxy Tab S8 - O Galaxy Tab S8 é o modelo base da linha de tablets premium da Samsung em 2022, que também inclui o Tab S8 Plus (de 12,4 polegadas) e Tab S8 Ultra (de 14,6 polegadas). O Tab S8 conta com tela TFT LCD de 11 polegadas com 1600 x 2560 pixels de resolução e taxa de atualização de 120 Hz.

O dispositivo vem equipado com o Snapdragon 8 Gen 1, um dos novos chipsets da Qualcomm, que garante boa performance tanto para produtividade como para games e lazer. São 8 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento, com bateria de 8.000 mAh para sustentar até 15 horas de reprodução de vídeo.

Assim como o Tab S7 FE, a linha S8 também vem com a S Pen, que fica encaixada magneticamente na parte de trás dos tablets para recarregar. Outro destaque é a câmera frontal dupla (Ultra-wide + grande-angular) de 12 MP, para melhor resultado em videochamadas e gravação de vídeo em 4K.