Quest Pro: Meta anuncia potente headset de realidade virtual

A Meta revelou, nesta terça-feira (11), um novo headset VR: o Quest Pro. O dispositivo chega para complementar o portfólio da empresa de produtos pensados para o metaverso . Os novos óculos de realidade virtual (VR) possuem recursos avançados e alto desempenho. Com ele, a companhia espera atrair criadores de conteúdo e profissionais de trabalho para dentro do ambiente virtual interativo e imersivo. O dispositivo é uma sequência do Oculos Quest 2 (lançado em 2020).

O Quest Pro chega ao exterior por U$ 1.499 – o equivalente a R$ 7.930 em conversão direta. Para efeito de comparação, o Quest 2 é vendido na loja oficial da Meta com preço a partir de US$ 400 (ou R$ 2.150 em conversão direta) na versão de 128 GB. Diferentemente dos óculos de realidade aumentada já existentes da Meta, o objetivo da nova geração é contar com recursos de realidade mista.

2 de 4 Quest Pro é avanço importante na empreitada de Zuckerberg em tentar popularizar os gadgets para o metaverso — Foto: Reprodução/Meta Quest Pro é avanço importante na empreitada de Zuckerberg em tentar popularizar os gadgets para o metaverso — Foto: Reprodução/Meta

Conheça o Quest Pro

O Meta Quest Pro rastreamento facial e ocular, pode ser usado para humanizar avatares. Isso porque o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, quer que o usuário tenha a impressão de estar na presença de outras pessoas com o headset. Para ele, a realidade virtual “desbloqueia” essa sensação porque “realmente convence seu cérebro de que você está lá” pessoalmente. Além disso, diferentemente dos óculos de realidade aumentada já existentes da Meta, o objetivo da nova geração é contar com recursos de realidade mista.

O novo headset VR veio com recursos sofisticados e novas implementações. Algumas das novidades foram desenvolvidas para a utilização do equipamento como ferramenta de produtividade, em especial em reuniões com realidade virtual durante o trabalho remoto. Além disso, o gadget vem com uma tecnologia que a Meta apelidou de “full-color mixed reality experience”. A novidade permite que as pessoas vejam o mundo ao seu redor com gráficos sobrepostos enquanto usam o dispositivo.

3 de 4 Quest Pro traz hardware avançado e quer ser sua próxima ferramenta de trabalho — Foto: Reprodução/Meta Quest Pro traz hardware avançado e quer ser sua próxima ferramenta de trabalho — Foto: Reprodução/Meta

O modelo pode trabalhar de forma independente, ou seja, não precisa estar conectado a um PC para funcionar, por exemplo. Para isso, ele usa a conexão Wi-Fi. Outras aplicabilidades do Quest Pro incluem estudo, acompanhamento de eventos (gravados ou ao vivo dentro do metaverso), acesso a redes sociais, consumo de filmes como se estivesse no cinema e até mesmo o acesso ao metaverso.

Headset VR tem hardware avançado

4 de 4 Controles do Quest Pro são atualizados — Foto: Reprodução/Meta Controles do Quest Pro são atualizados — Foto: Reprodução/Meta

O Quest Pro foi projetado para ser um dispositivo de alto desempenho. Por dentro, o modelo conta com um processador Snapdragon XR2-Plus, 12GB de memória RAM e 256GB de armazenamento interno. Quando colocado no rosto, o usuário estará diante de duas telas de 1800 x 1920 pixels de resolução por olho. Assim como o Quest 2, a taxa máxima de atualização aqui é de 90Hz. A principal diferença é a nova tecnologia de exibição que a Meta diz oferecer 75% mais contraste do que o antecessor.

A Meta também atualizou os antigos controladores touch por um novo design. Embora o visual ainda seja muito parecido com o do antecessor, eles não são mais cobertos por um largo anel de LEDs. Em vez disso, a companhia inseriu um conjunto de câmeras de rastreamento voltadas para fora, muito parecidas com aquelas que existem na parte externa dos óculos.

Preço do Quest Pro

A Meta anunciou a pré-venda do Quest Pro para 25 de outubro. O preço começa em US$ 1.499, o equivalente a R$ 7.930 em conversão direta. Não há previsão de lançamento do aparelho no Brasil.