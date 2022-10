Ranking mostra as operadoras de celular mais rápidas do Brasil

A chegada do 5G às capitais brasileiras foi responsável por aumentar consideravelmente a média da velocidade de internet móvel no país, que alcançou 31,52 Mb/s (megas) no mês de setembro. Com isso, o Brasil figura agora na 65ª posição no ranking global, de acordo com o mais recente relatório do Ookla Speedtest , divulgado nesta segunda-feira (17). A Claro manteve o título de operadora com a conexão móvel mais veloz do mercado. A operadora também ganhou o pódio em outro indicador importante: a latência – o tempo que um pequeno pacote de dados leva para chegar ao destino e retornar à máquina de origem.

O relatório ainda examinou o desempenho da internet móvel entre as principais fabricantes de smartphones. Novamente a Apple aparece no topo, seguida por Samsung, Xiaomi e Motorola. Confira nas linhas a seguir o resultado do levantamento.

Operadoras com internet mais rápida do Brasil

De acordo com a Speedtest Intelligence, a Claro apresentou em setembro a internet móvel com a taxa de download mais rápida do país, com 37,17 Mb/s de velocidade. Neste ponto, a Vivo manteve a segunda posição (28,25 Mb/s), mas com uma margem de diferença bastante considerável. Na lanterna, está a Oi com uma média de 15,72 Mb/s. A operadora segue em processo de transição, já que foi comprada pelas outras três gigantes do setor.

O levantamento revela que todas as operadoras tiveram melhoras nos indicadores de velocidade média de download em setembro, se comparadas com os resultados do terceiro trimestre de 2022. Confira abaixo a relação das quatro principais provedoras do país:

Download com internet móvel no Brasil Posição Operadora Velocidade média 1° Claro 37,17 Mb/s 2° Vivo 28,25 Mb/s 3° TIM 25,98 Mb/s 4° Oi 15,72 Mb/s

Outra característica observada pela Ookla foi a consistência das conexões. Novamente, a Claro levou vantagem nesse quesito, seguida pela Vivo e TIM. Assim como no ranking de velocidade do download, a operadora Oi teve o pior resultado. Esse é um dado importante para ser analisado, já que a consistência mede o desempenho das operadoras em relação ao mínimo de 5 Mb/s de download e 1 Mb/s de upload recorrentes durante todo o período de análise. Com isso, é possível saber o quão confiável a conexão é. Quanto mais próximo de 100%, melhor.

Consistência da internet móvel no Brasil Posição Operadora Disponibilidade do serviço 1° Claro 85,9% 2° Vivo 82,1% 3° TIM 81,2% 4° Oi 68,9%

A Speedtest Intelligence também classificou as operadoras brasileiras com base na latência da conexão (o famoso ping). Esse medidor é uma das principais preocupações entre as pessoas que usam a rede para jogos online ou chamadas de vídeo, por exemplo. Diferente dos indicadores acima, quanto menor o ping, melhor é a conexão. Neste quesito, a Claro alcançou o topo com uma latência média de 45 ms. Cabe lembrar que a TIM, que ocupou várias vezes o primeiro lugar, agora aparece em terceiro.

Latência da conexão de internet móvel no Brasil Posição Operadora Ping médio 1º Claro 45 ms 2º Vivo 50 ms 3° TIM 56 ms 4° Oi 70 ms

Cidades com internet móvel mais rápida

O levantamento mostra que todas as capitais brasileiras observaram uma melhora na velocidade média de internet graças ao 5G. Brasília manteve o topo da lista com uma enorme folga. A capital brasileira alcançou uma média de 100,52 Mb/s de download, mais que o dobro de São Paulo, que ocupa a segunda posição, com 49,25 Mb/s. A explicação para a diferença gritante é a alta adesão do 5G no Distrito Federal, em relação aos demais centros urbanos. Vale lembrar que, em julho, a cidade foi a primeira do país a receber o chamado 5G puro.

No levantamento realizado pelo Speedtest, que levou em consideração apenas a conexão 4G, a cidade levou vantagem nos três pontos analisados: download, upload e latência. São Paulo e Curitiba aparecem quase empatados em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Goiânia subiu quatro posições na lista, alcançando o sexto lugar.

Cidades brasileiras com internet móvel mais rápida Posição Cidade Download Upload Ping médio 1° Brasília 100,52 Mb/s 19,86 Mb/s 17 ms 2° São Paulo 49,25 Mb/s 14,13 Mb/s 22 ms 3° Curitiba 49,08 Mb/s 13,91 Mb/s 20 ms 4° Rio de Janeiro 39,70 Mb/s 12,17 Mb/s 22 ms 5° Belo Horizonte 35,82 Mb/s 12,91 Mb/s 23 ms 6° Goiânia 32,31 Mb/s 11,80 Mb/s 22 ms 7° Salvador 31,81 Mb/s 11,08 Mb/s 21 ms 8° Fortaleza 28,97 Mb/s 12,60 Mb/s 19 ms 9° Recife 24,86 Mb/s 11,01 Mb/s 27 ms 10° Manaus 21,62 Mb/s 9,37 Mb/s 22 ms