Recomeço: série da Netflix tem história romântica; veja elenco

A nova minissérie de drama Recomeço chegou ao catálogo da Netflix na última sexta-feira (21), inspirada em um livro com o mesmo nome. Durante seus oito episódios, a história apresenta a artista americana Amy (Zoe Saldaña, de Avatar e Guardiões da Galáxia), recém chegada em Florença, na Itália, e seu relacionamento com o chefe de cozinha Lino (Eugenio Mastrandrea, de La Fugitiva). Apesar do envolvimento intenso entre o casal, os obstáculos e entraves que surgem tornam difícil sustentar a relação.

O best-seller do New York Times que inspirou a série foi escrito a partir das memórias íntimas da autora Tembi Locke, que em parceria com sua irmã, Attic Locke, criou e desenvolveu o programa. O original da Netflix tem a produção executiva de Reese Witherspoon (Legalmente Loira e E Se Fosse Verdade), que se interessou pela história durante a leitura em seu clube do livro. A minissérie tem repercutido de forma positiva entre o público e a crítica internacional. Por isso, o TechTudo traz, a seguir, as principais informações sobre o enredo, o elenco, as notas e os comentários recebidos até o momento.

1 de 3 Recomeço (From Sratch, em inglês) tem como protagonistas Zoe Saldana e Eugenio Mastrandrea — Foto: Divulgação/Netflix Recomeço (From Sratch, em inglês) tem como protagonistas Zoe Saldana e Eugenio Mastrandrea — Foto: Divulgação/Netflix

Qual o enredo de Recomeço?

Em Recomeço, Amy viaja para Florença, na Itália, para se dedicar a estudar arte e provar a culinária do país. Durante sua estadia, ela conhece o siciliano Lino, um artista culinário, chefe do melhor restaurante da região. A atração quase que à primeira vista faz florescer um romance entre os dois. No entanto, as diferenças culturais se apresentam como um obstáculo para prosseguir com a relação.

Mesmo após os dois se mudarem para Los Angeles, Amy é confrontada com as pressões de sua família para seguir na carreira da advocacia e Lino não consegue encontrar um emprego satisfatório, além de lidar com o preconceito de seus familiares por estar se relacionando com uma mulher negra dos Estados Unidos. A Netflix apresenta sua nova minissérie como uma jornada de perda, resiliência e ressurgimento da esperança, capaz de superar barreiras culturais e continentais.

2 de 3 Zoe Saldanha na minissérie "Recomeço" — Foto: Reprodução/IMDb Zoe Saldanha na minissérie "Recomeço" — Foto: Reprodução/IMDb

Quais atores e atrizes fazem parte do elenco?

A atriz Zoe Saldaña, que interpreta a protagonista Amy Wheeler, deu vida à Neytiri em Avatar (2009) e retorna para o papel em dezembro deste ano, na continuação do filme de James Cameron. Além disso, ela também fez a personagem Gamora nos dois filmes da franquia Guardiões da Galáxia (2014 - 2017). Já o ator italiano Eugenio Mastrandrea, intérprete de Lino, estrelou nas séries italianas La Fugitiva (2021) e Nero a metà (2018).

Para a Netflix, a autora do livro Recomeço declarou se sentir honrada em revisitar suas memórias na tela. Ela afirmou que durante a seleção do elenco sentiu uma sensação de familiaridade por cada integrante escolhido, mesmo sem nunca ter tido contato com qualquer um dos atores ou atrizes. “Ter Zoe Saldana participando de From Scratch foi literalmente um sonho de elenco. Sabíamos que selecionar certos personagens seria um desafio, particularmente para o papel principal de Lino, baseado no meu falecido marido”, comentou. A minissérie é uma produção multicultural, e reúne atores e atrizes dos Estados Unidos e da Itália. Conheça o elenco completo a seguir e seus respectivos personagens.

Elenco de 'Recomeço' Zoe Saldaña Amy Eugenio Mastrandrea Lino Keith David Hershel Roberta Rigano Biagia Paride Benassai Giocomo Danielle Deadwyler Zora Ruby Kammer Sloane Lucia Sardo Filomena Kellita Smith Lynn Medalion Rahimi Laila Judith Scott Maxine Saad Siddiqui Doutor Alturi Jonathan Del Arco David

3 de 3 Eugenio Mastrandrea interpreta o chef Lino em "Recomeço" — Foto: Reprodução/IMDb Eugenio Mastrandrea interpreta o chef Lino em "Recomeço" — Foto: Reprodução/IMDb

Como a minissérie tem repercutido?

A produção tem rendido boas avaliações por parte da crítica internacional e dos telespectadores. No site Metacritic, o original da Netflix alcançou 67 pontos, levando em consideração a análise de oito críticos. Entre eles, o portal L.A Times, que destacou se tratar de uma série "cara, bem atuada e bem escrita". Já a crítica do site Variety observou que algumas pessoas podem considerar difícil de assistir Recomeço, por conta da identificação com algumas questões emocionais. No entanto, para os espectadores que estão no clima de acolher suas emoções e embarcar na jornada de resiliência, o programa é a pedida certa para dar o primeiro passo.

Histórico de Versõesribuíram a nota 6,9 à minissérie. Já no Rotten Tomatoes, Recomeço alcançou cinco estrelas, com 100% de aprovação no site. No Brasil, o drama ganhou repercussão nas redes sociais, principalmente no Twitter. Os usuários se demonstraram animados e favoráveis ao uso dos clichês nas obras de romance, quando bem utilizados. Veja a seguir alguns comentários que demonstram a reação do público.

