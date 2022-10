Relembre 10 vilãs icônicas dos games que conquistaram o público

As personagens femininas estão cada vez mais presentes nos jogos – seja como heroínas ou ocupando o papel de vilãs com muita qualidade. Lady Dimitrescu de Resident Evil Village , Mileena de Mortal Kombat , Abby de The Last of Us 2 e Sarah Kerrigan de StarCraft são alguns exemplos de inimigas marcantes que, por vezes, apresentaram mais carisma do que os próprios heróis desses games.

Mesmo como antagonistas, estas participações são importantes para que os jogos, nicho muito marcado pela sexualização das mulheres, tenha melhoria na representatividade das personagens. Afinal, bons vilões precisam de muito desenvolvimento para conquistar o público – algo que também ficava de fora em prol das representações sem profundidade de muitas personagens desse universo. Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista com as vilãs mais marcantes dos games ao longo dos anos. Confira:

1 de 11 Com quase três metros de altura, Lady Dimitrescu é um dos grandes destaques de Resident Evil Village — Foto: Divulgação/Steam Com quase três metros de altura, Lady Dimitrescu é um dos grandes destaques de Resident Evil Village — Foto: Divulgação/Steam

👉 The Last of Us 3: quando é o lançamento do jogo? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Abby (The Last of Us 2)

Abby Anderson, de The Last of Us 2, foi uma vilã de destaque tão grande que praticamente tinha o mesmo nível de exposição entre os fãs que a protagonista, Ellie. Isso por conta da narrativa do game, que usou e abusou do conceito de “personagens cinza” – ou seja, a ideia de que ninguém é completamente bom ou mau o tempo inteiro. O game mostrou que heróis e vilões podem ter comportamentos condenáveis, especialmente em um mundo onde boa parte da humanidade se foi e só resta sobreviver em um ambiente pós-apocalíptico.

Além do desenvolvimento interessante de Abby, outra coisa a se destacar é a representação gráfica da personagem. Por ter passado anos preparando o corpo e a mente para a vingança, ela se tornou musculosa e atlética, o que é de se aplaudir em um nicho em que os corpos femininos são apresentados, grande parte das vezes, de forma curvilínea e sexualizada. Logo, Abby se torna um bom exemplo de personagem feminina, seja em termos de desenvolvimento quanto de visual. The Last of Us 2 foi lançado em 2020 e está disponível para PlayStation 4 (PS4), com compatibilidade também para PlayStation 5 (PS5).

2 de 11 Abby passou anos treinando para atingir o seu objetivo e concretizar a sua vingança — Foto: Divulgação/Sony Abby passou anos treinando para atingir o seu objetivo e concretizar a sua vingança — Foto: Divulgação/Sony

2. Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

A grande “mãe” das bruxas de Resident Evil Village, Lady Dimitrescu foi o rosto da divulgação do jogo desde quando a Capcom revelou sua participação. Com uma estatura gigantesca – são quase três metros –, Dimitrescu se destacou por assumir o papel de Mister X, perseguindo Ethan em uma dinâmica de gato e rato em seu castelo. Assustadora e carismática, ela também impressiona por sua personalidade forte, a relação com as filhas e, claro, e golpes certeiros que podem derrubar com grande facilidade. Resident Evil Village é um jogo de 2021 e saiu para Playstation (PS4 e PS5) Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch via streaming.

3 de 11 Lady Dimitrescu chama a atenção pela sua altura e olhar imponente em Resident Evil Village — Foto: Divulgação/Capcom Lady Dimitrescu chama a atenção pela sua altura e olhar imponente em Resident Evil Village — Foto: Divulgação/Capcom

Nadine Ross é uma vilã secundária de Uncharted 4: A Thief's End que retorna como personagem coadjuvante em Uncharted: The Lost Legacy. Ela foi introduzida no primeiro jogo citado, com o intuito de trazer mais mulheres à série e, também, levar protagonismo feminino para os dois lados. Nadine era uma mercenária que se tornou caçadora de recompensas e participou de organizações militares. Ela entra na história para disputar o tesouro de Henry Avery com Nathan Drake e vai desenvolvendo sua personalidade ao longo da trama.

Já em Uncharted: The Lost Legacy, Nadine forma uma dupla com Chloe Frazer, outra veterana na franquia, em uma aventura na Índia em busca da Presa de Ganesha. Por mais que, nesse game, ela não assuma o papel de vilã, o jogo é muito interessante para o seu desenvolvimento como personagem e, também, para entender suas motivações. Uncharted 4: A Thief's End e Uncharted: The Lost Legacy estão disponíveis para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5). Em novembro, os games chega aos PCs na coletânea O Legado dos Ladrões.

4 de 11 Nadine Ross foi uma estreia marcante em Uncharted 4 e assumiu um papel coadjuvante em Lost Legacy — Foto: Divulgação/Naughty Dog Nadine Ross foi uma estreia marcante em Uncharted 4 e assumiu um papel coadjuvante em Lost Legacy — Foto: Divulgação/Naughty Dog

4. Ada Wong (Resident Evil)

Ada Wong é o clássico exemplo de personagem que começa como “vilã” para depois se tornar heroína – e uma das personagens mais queridas da série, diga-se de passagem. Ada ficou conhecida a partir de sua estreia, em Resident Evil 2, ao se mostrar uma agente dupla que trabalha para uma rival da Umbrella, enquanto lida com Leon S. Kennedy, um dos protagonistas do game. Com o tempo, ela ganha importância em outros jogos da série, como em Resident Evil 4.

Resident Evil 2 foi lançado em 1998 no PSOne e, anos mais tarde, ganhou versões para plataformas como PC, Nintendo 64, GameCube e Dreamcast. Atualmente, o game conta com um remake para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC, onde a personagem ganhou um novo visual.

5 de 11 Ada Wong esteve em Resident Evil 2 e em outros jogos da série — Foto: Divulgação/Capcom Ada Wong esteve em Resident Evil 2 e em outros jogos da série — Foto: Divulgação/Capcom

5. Mileena (Mortal Kombat)

Mileena é uma das vilãs mais importantes – e bizarras – da série Mortal Kombat. Ela é um clone imperfeito de Kitana, princesa do reino de Edenia, e, por isso, também é sua inimiga mortal. Ao contrário da "irmã", que usa leques, Mileena combate com dois Sai e com extrema violência. Por conta da condição, ela também tem um rosto monstruoso, que revela pouco graças a uma máscara usada praticamente o tempo todo. A personagem é tão clássica que participou de quase todos os games da série de luta desde a sua estreia.

Mileena apareceu pela primeira vez em Mortal Kombat 2, lançado em 1993 para fliperamas, Mega Drive e Super Nintendo. Mas também é possível encontrar a personagem no game mais recente da série, Mortal Kombat 11, com versões de PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch.

6 de 11 Mileena é o clone maligno de Kitana na saga Mortal Kombat — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios Mileena é o clone maligno de Kitana na saga Mortal Kombat — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

6. Harley Quinn (Série Batman: Arkham)

Harley Quinn, ou simplesmente Arlequina, é a “palhaça do crime” do universo dos quadrinhos DC. A personagem não nasceu nos games, mas EM Batman: A Série Animada, dos anos 1990. Com sua popularidade, Arlequina ganhou os quadrinhos e também participou dos jogos da saga Batman: Arkham Asylum, City e Knight, muito associada ao Coringa até a morte do personagem na franquia.

Apesar de ainda não ter sido confirmada, a palhaça também deve estar presente no jogo Gotham Knights. Batman: Arkham Asylum, o primeiro da série, saiu em 2009 para PlayStation 3 (PS3), Xbox 360 e PC.

7 de 11 Arlequina surgiu na TV, mas ganhou espaço nos quadrinhos e nos games Arkham do Batman — Foto: Divulgação/Rocksteady Arlequina surgiu na TV, mas ganhou espaço nos quadrinhos e nos games Arkham do Batman — Foto: Divulgação/Rocksteady

7. GLaDOS (Portal)

GlaDOS é uma sigla para a frase Genetic Lifeform and Disk Operating System ou “Forma de vida genética e sistema operacional em disco”. Trata-se de uma Inteligência Artificial que fica armazenada em um corpo robótico na série Portal. Ela é a principal ameaça dos jogadores em Portal 1 e também tem papel importante no segundo game da franquia.

GlaDOS ficou marcada por seu design único e também por conta do humor extremamente ácido, sarcástico e com tons de desgraça envolvendo os jogadores. O primeiro game foi lançado em 2007 para PCs, e ganhou versões posteriores para PlayStation 3 (PS3), Xbox, Android e PC.

8 de 11 GLaDOS de Portal é inesquecível por seu humor sarcástico — Foto: Divulgação/Valve GLaDOS de Portal é inesquecível por seu humor sarcástico — Foto: Divulgação/Valve

8. Alma Wade (F.E.A.R.)

Alma Wade é a principal vilã da série de terror F.E.A.R., ainda que não apareça tanto quanto outras antagonistas ao longo do game. Alma é, na verdade, uma criança que desenvolveu poderes psíquicos graças a experimentos que sofreu nas mãos da Corporação Armacham Tec. Com isso, ela foge de seu confinamento e se torna uma grande ameaça.

Ao mesmo tempo, pouco se sabe sobre o seu passado, e cabe ao jogador desvendar sua história a cada nova fase do game. A franquia F.E.A.R. estreou em 2005 para PlayStation 3 (PS3), Xbox 360 e PC. Curiosamente, apesar da grande quantidade de fãs, até hoje, o título não foi relançado.

9 de 11 Alma Wade é a maior ameaça de F.E.A.R, apesar de aparecer pouco durante a trama — Foto: Divulgação/Obsidian Alma Wade é a maior ameaça de F.E.A.R, apesar de aparecer pouco durante a trama — Foto: Divulgação/Obsidian

9. Sarah Kerringan (StarCraft)

Sarah Kerringan é outro exemplo de personagem que mudou de lado – mas, nesse caso, a personagem começou como um heroína, se tornou vilã e, depois, voltou ao "lado bom". Kerrigan era uma agente Ghost no mundo de StarCraft, lutando ao lado dos humanos contra as criaturas Zerg. Quando é abandonada em uma operação, ela se vê dominada pelos monstros, é capturada e levada para a base inimiga.

Lá, ela passa por uma mutação e se torna a Rainha das Lâminas, que controla os Zerg e jura vingança contra a humanidade. Sua transformação é revertida em StarCraft 2, mas não completamente, o que a torna uma anti-heroína. O primeiro StarCraft foi lançado em 1998, sendo disponibilizado para PC e Nintendo 64. A versão remasterizada no game pode ser acessada ainda hoje nos PCs.

10 de 11 Sarah Kerringan como a Rainha das Lâminas em StarCraft — Foto: Divulgação/Blizzard Sarah Kerringan como a Rainha das Lâminas em StarCraft — Foto: Divulgação/Blizzard

10. The Boss (Metal Gear Solid 3: Snake Eater)

The Boss é uma das personagens mais importantes de Metal Gear Solid 3: Snake Eater e também sua antagonista “surpresa”. Meste de Snake, ela é uma agente especial que lutou durante a Segunda Guerra Mundial e desenvolveu a técnica de luta CQC, de combate corporal próximo. Durante o game, The Boss se revela ser uma traidora da pátria, e a grande responsável pelo plano contra qual Snake luta. Ela é a última chefe a ser enfrentada no jogo, em um dos combates mais emocionantes de toda a saga Metal Gear. Após o embate, ela passa o manto para Snake, que se torna o Big Boss.

Contudo, o final do jogo revela que, na verdade, a suposta traição de The Boss seria uma estratégia para proteger os Estados Unidos e a todos que ela amava. Na verdade, ela nunca traiu a pátria – e também se sacrificou pela causa, o que torna tudo ainda mais emblemático. Metal Gear Solid 3: Snake Eater saiu originalmente para PlayStation 2 (PS2) em 2004.

11 de 11 The Boss morreu como uma vilã, mas, na verdade, é uma grande heroína — Foto: Divulgação/Konami The Boss morreu como uma vilã, mas, na verdade, é uma grande heroína — Foto: Divulgação/Konami