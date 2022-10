Relembre 7 jogos anunciados que sumiram do mapa

Jogos anunciados, mesmo que gerem muita expectativa no público, nem sempre são lançados. Afinal, o desenvolvimento de games pode ser um trabalho árduo e cheio de obstáculos inesperados, o que pode fazer com que títulos esperados desapareçam por anos. The Elder Scrolls 6 , Beyond Good and Evil 2 e Crimson Desert são alguns exemplos de jogos que sofreram com esse mal – e até hoje, há muita gente aguardando notícias.

Mas vale ressaltar que, nem sempre, isso significa cancelamento. Dead Island 2 , por exemplo, se enquadrava nessa situação, mas o game recebeu uma data de lançamento recentemente na Gamescom. Confira, a seguir, alguns dos principais projetos que estão "sumidos" e o tudo que se sabe sobre eles.

Crimson Desert foi anunciado como uma fantasia medieval promissora que lembra títulos como The Witcher e Senhor dos Anéis — Foto: Divulgação/Pearl Abyss

Beyond Good and Evil 2

O primeiro game da saga Beyond Good and Evil, da Ubisoft, foi lançado originalmente em 2003 para PlayStation 2, GameCube e Xbox, chamando atenção por sua alta qualidade e jogabilidade de aventura semelhante a outra série de sucesso: The Legend of Zelda. Apesar de bem recebido pela crítica, o game não teve boas vendas e jogadores ficaram desesperançosos para uma sequência, mesmo que o game terminasse com um forte gancho. Para surpresa de todos, em 2008 foi revelado um trailer de Beyond Good and Evil 2 com os protagonistas Jade e Pey'J. Porém, logo depois disso, o game sumiu por anos.

Beyond Good & Evil 2 já passou por várias mudanças desde sua revelação e continua "sumido" sem previsão de lançamento — Foto: Divulgação/Ubisoft

Em 2017, durante a feira de jogos E3, a Ubisoft mostrou mais de Beyond Good and Evil 2, com um novo conceito de piratas espaciais, além de dois novos personagens: Shani e Knox – este último, um macaco híbrido. Em 2018, o game foi mencionado pela última vez com mais um trailer onde a antiga protagonista Jade é apresentada como uma vilã, sem maiores explicações. Desde então, o jogo não teve mais notícias divulgadas, apenas afirmações do diretor financeiro da Ubisoft, Frederick Duguet, de que o projeto continua bem encaminhado.

Crimson Desert

Um game que rapidamente se tornou muito desejado por usuários foi Crimson Desert , jogo de mundo aberto com temática de fantasia medieval da Pearl Abyss, estúdio conhecido pelo MMO Black Desert Online. O game foi apresentado em um impressionante trailer durante o evento de premiação de jogos The Game Awards em 2020 e seria uma prequel no mesmo universo de Black Desert, com lançamento previsto para o final de 2021. Contudo, o jogo se tornou independente da série anterior.

Crimson Desert traz um impressionante mundo de fantasia medieval que gerou grandes expectativas nos jogadores — Foto: Divulgação/Pearl Abyss

No primeiro semestre de 2021, os usuários já sentiam a ausência do jogo nas conversas sobre games. Em julho, durante o período de quarentena, veio então o anúncio de que o game foi adiado para que os desenvolvedores pudessem criar a melhor experiência possível enquanto garantiam a saúde e segurança de todos os envolvidos na produção. Desde então, não se tem ouvido mais falar sobre Crimson Desert e o último post na conta de Twitter oficial do game é de um ano atrás, em setembro de 2021.

Um dos games mais esperados para o Nintendo Switch sequer foi mostrado para jogadores. O quarto capítulo da saga que começou no GameCube e passou pelo Nintendo Wii foi anunciado inicialmente na apresentação Nintendo Direct para a E3 em 2017. Nesta época, o projeto foi mostrado apenas com o logo e supostamente estaria sendo desenvolvido pela Bandai Namco, ao contrário da trilogia original, produzida pela Retro Studios.

Metroid Prime 4 teve problemas em seu desenvolvimento e por isso demorará mais para chegar aos consoles Nintendo — Foto: Reprodução/Nintendo

A ausência de imagens ou vídeos de Metroid Prime 4 nos anos seguintes fez com que fãs da franquia desconfiassem que algo pudesse estar errado com seu desenvolvimento. Em janeiro de 2019, a Nintendo anunciou em uma Nintendo Direct que iria recomeçar o desenvolvimento e mudar a produtora de volta para a Retro Studios e que, por isso, jogadores demorariam mais para ver o game. Desde então não há imagens ou data de lançamento estimada. A empresa não explicou, no entanto, por qual motivo tomou a decisão, mas há suposições que a qualidade do projeto não estava à altura dos outros capítulos da série.

The Elder Scrolls 6

A aguardada sequência de The Elder Scrolls V: Skyrim, lançado originalmente em 2011, foi anunciada durante a feira E3 em 2018. Na época, o jogo foi confirmado apenas com um pequeno teaser e um título, antes de desaparecer pelos próximos anos. Muitos fãs da franquia de RPG chegaram à conclusão de que o anúncio veio cedo demais, pois a produção de The Elder Scrolls 6 ainda está no início e provavelmente vai demorar anos para o jogo ser lançado. Por ora, a produtora Bethesda está mais focada em terminar o novo game de RPG Starfield, com lançamento marcado para o primeiro semestre de 2023.

The Elder Scrolls 6 é um dos RPGs mais esperados do mundo dos games, mas usuários acham que seu anúncio pode ter vindo cedo demais — Foto: Reprodução/Bethesda Softworks

O chefe da divisão Xbox, Phil Spencer, comentou que acredita que The Elder Scrolls 6 deverá sair depois do novo game da saga Fable, desenvolvido pela Playground Games – outro título "sumido" e com poucos detalhes revelados. O diretor Todd Howard, da Bethesda, afirmou, em junho de 2022, que The Elder Scrolls 6 ainda está em fase de "pré-produção", período em que muitos detalhes sobre o jogo sequer estão finalizados. Algo confirmado, no entanto, é que o título será exclusivo do Xbox e PC após a Microsoft comprar a Zenimax, empresa mãe da Bethesda, em março de 2021.

The Outer Worlds 2

Um game que não está desaparecido há tanto tempo quanto outros da lista, The Outer Worlds 2 é a sequência do aclamado jogo de tiro em primeira pessoa da Obsidian Entertainment. O título foi anunciado durante a E3 2021 com um trailer divertido, com muita ação e uma narração que tirava um sarro do fato de que o jogo não está pronto e a única coisa que havia para anunciar era o título.

The Outer Worlds 2 está "sumido" por enquanto, mas não deverá demorar tanto quanto outros games da lista para ser lançado — Foto: Reprodução/Xbox

Apesar de ter pulado a E3 2022, The Outer Worlds 2 é provavelmente o título da lista com maior probabilidade de ter notícias em breve. A produtora Obsidian Entertainment costuma trabalhar rápido e tem um bom histórico de entregar seus projetos dentro de um tempo razoável. Ao considerar que o primeiro The Outer Worlds foi anunciado em 2017 e depois lançado em 2019, o estúdio já deve ter tido bastante tempo para preparar a sequência e pode estar pronto para revelar algo no próximo ano.

Agent (Rockstar)

Títulos da Rockstar Games, a produtora de séries como GTA 6 e Red Dead Redemption 2 , sempre geram grandes expectativas nos jogadores, mas infelizmente Agent foi um dos raros casos em que essa espera não foi recompensada. Anunciado na E3 2009 como um exclusivo do PlayStation 3, Agent foi descrito pelo cofundador da Rockstar Games, Sam Houser, como um jogo de ação frenética que se passava no final dos anos 1970 durante a Guerra Fria.

O game Agent da Rockstar é um dos poucos títulos da empresa que simplesmente "desapareceram" após serem anunciados — Foto: Reprodução/Wikipedia

Rumores apontavam para um lançamento de Agent em 2010 e, mesmo um ano depois, a Rockstar Games continuou afirmando que o título estava em desenvolvimento – até que ele desapareceu do mapa. A empresa continuou a renovar a aplicação da marca registrada do game, o título "Agent" com a sombra de uma arma na letra "G", até que a abandonou em 2018. O projeto não chegou a ser cancelado oficialmente, mas a Rockstar Games o removeu de sua lista em 2021 e a maioria dos usuários já desistiu de ver o jogo um dia.

Project Awakening

Revelado em 2018 durante a feira japonesa Tokyo Game Show, Project Awakening surpreendeu a todos, se destacando como um belo game de mundo aberto com elementos de RPG para o PlayStation 4 (PS4). Após seu anúncio, a produtora Cygames quase não falou mais sobre o título e não houve novas informações reveladas. Em novembro de 2021, um novo vídeo foi exibido durante uma apresentação técnica da empresa, apenas para falar das ferramentas gráficas de geração de terreno do jogo, que usa uma engine própria, a Cyllista Game Engine.

Project Awakening, nome provisório do jogo da Cygames, é um ambicioso projeto de um estúdio acostumado a títulos mobile — Foto: Divulgação/Cygames