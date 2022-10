Resident Evil 4 Remake ganha novo trailer de gameplay e mais detalhes

Resident Evil 4 Remake ganhou um novo trailer de gameplay nesta quinta-feira (20) durante o Resident Evil Showcase. As cenas trazem momentos-chave do game, além de algumas mecânicas de combate em que Leon mistura armas de fogo, faca e também combate corpo a corpo em determinadas situações. Além disso, o evento trouxe mais detalhes do design de Ashley, filha do presidente dos EUA que precisa ser resgatada pelo protagonista.