Return to Silent Hill é o novo filme baseado no jogo clássico do terror

Return to Silent Hill é o novo filme baseado em Silent Hill 2, jogo clássico da Kojima Productions . O anúncio foi feito nesta quarta-feira (19) em uma transmissão dedicada à série que também revelou o remake do jogo Silent Hill 2 — lançado em 2001— para PS5 . O projeto será dirigido por Christophe Gans, de Terror em Silent Hill (2006), e terá produção de Victor Hadida. Por enquanto, o filme ainda está em fase de filmagem e montagem de elenco. Não foi revelada previsão de lançamento.

O filme terá uma atmosfera de terror psicológico ao contar a história de um homem, James Sunderland, que volta para Silent Hill em busca de sua amada Mary. Ele dará de cara com uma cidade assustadora e abandonada, com névoa e monstros assustadores. Segundo o produtor, o enredo vai falar sobre o quão longe é possível ir para salvar pessoas amadas e também terá elementos do Mito de Morfeu, deus grego que se comunicava com mortais através do sono.

Gans também conta que o objetivo do filme é agradar aos fãs, repetindo o feito do título de 2006, se mantendo fiel à história. No entanto, o título também vai evoluir elementos gráficos de acordo com as novas tecnologias disponíveis, se mantendo fiel à história. Por conta disso, os monstros terão novos designs para se tornarem mais modernos, no entanto também ganharão surpresas.

No evento desta quarta-feira (19), Silent Hill 2 - o jogo - também teve um remake para PS5 e dois novos games anunciados. A franquia é um marco no mundo de jogos de terror, onde marca a entrada do gênero survival horror. O segundo título elevou as expectativas na época pela história de drama psicológico e tem nota 89 de 100 no Metacritic.

