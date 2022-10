RTX 3050 vs RX 580: compare as placas de vídeo Nvidia e AMD

A RTX 3050 , da Nvidia , e a RX 580 , da AMD , são duas placas de vídeo Full HD que contam com um bom volume de RAM e prometem performance para encarar praticamente qualquer game moderno. Na época do seu lançamento, em 2017, a RX 580 era um modelo high end, com suporte para realidade virtual e banda de 256 bits. Já o aparelho da Nvidia, por ter sido lançado mais recentemente, em 2021, conta com recursos mais modernos, sendo uma das soluções mais acessíveis dentre os últimos lançamentos da fabricante.

Para te ajudar a escolher entre as duas placas, o TechTudo preparou um comparativo com as principais diferenças entre a RTX 3050 e RX 580. Confira, a seguir.

1 de 4 RTX 3050 chegou em janeiro ao mercado — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 3050 chegou em janeiro ao mercado — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

As principais diferenças entre as duas placas dizem respeito à diferença de tempo de lançamento, já que a RTX 3050 foi anunciada em 2021, enquanto a RX 580 foi revelada em 2017. Apesar de ambas apresentarem 8 GB de memória, a GPU da Nvidia utiliza uma tecnologia mais recente, a GDDR6, que tende a oferecer mais desempenho que a GDDR5 da AMD.

Por outro lado, a placa da AMD possui uma largura de banda maior, com 256 bits, o que pode compensar um pouco a desvantagem da memória. No entanto, a RTX 3050 volta a ficar na frente com o clock, tendo cerca de 500 MHz a mais que a RX 580.

Além disso, por ser mais recente, a placa da Nvidia traz os Tensor Cores e suporte a tecnologias como o Ray Tracing, que não está disponível na RX 580 e só chegou aos modelos da AMD em placas mais novas.

2 de 4 RX 580 é uma escolha indicada para jogos em Full HD — Foto: Reprodução/Amazon RX 580 é uma escolha indicada para jogos em Full HD — Foto: Reprodução/Amazon

Performance

Segundo dados de sites especializados em benchmarks, a nova placa da Nvidia tem um melhor desempenho em relação a RX 580 tanto em games, quanto em softwares de renderização. Testes apontam que, em alguns títulos, a relação de vantagem pode chegar até 30%. Essa é uma diferença que pode impactar muito a experiência dos usuários, garantindo uma taxa maior de quadros em jogos, ou menos tempo de renderização em softwares de edição, por exemplo.

Ainda assim, tanto RX 580 quanto RTX 3050 são placas que tendem a ter performance de sobra para jogos em Full HD e fôlego o suficiente para encarar muitos títulos em Quad HD com níveis razoáveis de textura, já que as duas placas contam com um bom volume de memória.

Consumo

A eficiência energética é outro ponto no qual a placa da Nvidia tende a ter mais vantagem. Afinal, a GPU utiliza uma litografia mais moderna, que pode fazer com que, mesmo com menos energia, a placa ofereça mais desempenho. Isso fica claro considerando que a RTX 3050 opera com cerca de 50 W a menos que a RX 580. Por mais que pareça uma diferença pequena, essa relação mostra a eficiência da RTX 3050.

A Nvidia recomenda que a RTX 3050 seja utilizada com uma fonte de ao menos 550 W, enquanto a AMD sugere uma fonte de 500 W para sua placa. Isso não quer dizer, necessariamente, que a RTX 3050 tenha um consumo maior, mas mostra sua capacidade de subir frequências para explorar esses 50 W a mais que solicita para sua PSU.

3 de 4 Placa de vídeo GeForce RTX 3050 é baseada na arquitetura Ampere, de 7 nm — Foto: Divulgação/Nvidia Placa de vídeo GeForce RTX 3050 é baseada na arquitetura Ampere, de 7 nm — Foto: Divulgação/Nvidia

Recursos

Quanto aos recursos, um dos poucos diferenciais da RX 580 da em relação a RTX 3050 fica por conta do suporte a realidade virtual, que só está presente na placa da AMD e pode ser um fator determinante para alguns usuários que se interessam pela tecnologia.

Por outro lado, a RTX 3050 oferece suporte a recursos como Ray Tracing e DLSS, que prometem aprimorar a qualidade visual e desempenho em jogos respectivamente. Além disso, há, também, suporte a recursos como Nvidia Broadcast, que oferece diversas ferramentas para quem realiza streaming de jogos e de outros conteúdos online.

Preço e disponibilidade

As duas placas possuem uma boa disponibilidade no mercado brasileiro. Mesmo a RX 580 sendo uma placa com um certo tempo de mercado, a GPU ainda aparece em opções de diversas fabricantes parceiras da AMD por valores a partir de R$ 1.500.

Já a RTX 3050, um modelo mais recente, ainda não conta com tantas opções de fabricantes diferentes, mas ainda pode ser facilmente encontrada no varejo online por valores a partir de R$ 2.079.

4 de 4 Radeon RX 580 ainda oferece bom desempenho mesmo depois de tanto tempo de seu lançamento — Foto: Reprodução/AMD Radeon RX 580 ainda oferece bom desempenho mesmo depois de tanto tempo de seu lançamento — Foto: Reprodução/AMD

Custo-benefício

Para quem busca uma placa para jogos em Full HD, mas não faz questão de ter acesso à tecnologias como Ray Tracing, a RX 580 ainda pode ser uma boa opção. Ainda mais quando consideramos que, atualmente, a placa da AMD tem um preço mais em conta, e a diferença de desempenho, apesar de ser relativamente grande, não deve comprometer muito a experiência em resoluções menores.

Já para usuários que buscam mais qualidade visual e eficiência, a RTX 3050 pode ser um melhor investimento. Por um valor um pouco mais alto, a GPU oferece uma vida útil maior e recursos como DLSS, que fazem com que a placa entregue mais desempenho mesmo em títulos mais exigentes.

Ficha técnica RX 580 e RTX 3050 Especificações RX 580 RTX 3050 Lançamento abril de 2017 janeiro de 2022 Preço atual a partir de R$ 1.500 a partir de R$ 2.079 Frequência base/Boost 1.257 MHz / 1.340 MHz 1.550 MHz / 1.780 MHz Memória 8 GB GDDR5 8 GB GDDR6 Interface da memória 256 bits 128 bits Conectividade DisplayPort / HDMI HDMI / DisplayPort Energia da placa 185 W 130 W Fonte recomendada 500W 550 W

